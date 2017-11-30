Депутаты тюменской гордумы 30 ноября приняли во втором окончательном чтении бюджет на ближайшие три года. Тридцать народных избранников проголосовали за принятие финансового документа, еще трое воздержались.
На 2018 год финансовый документ утвержден в сумме 26,6 млрд рублей, сбор налогов прогнозируется на уровне 9,6 млрд рублей. Расходная часть равна 27,4 млрд, из которых 10,8 млрд потратят на образование, 8,6 млрд — на национальную экономику и 4,7 млрд — на ремонт и строительство дорог. Дефицит городской казны составит 814 млн рублей, отмечает РБК Тюмень.
В 2019 и 2020 годах бюджет планируют вывести на бездефицитный уровень. В 2019 году доходы и расходы составят 23,1 млрд рублей, а в 2020 году — 22,7 млрд.
По мнению депутата тюменской городской думы Юрия Коновалова, принятый на три года бюджет стал лучшим за последние 20 лет, так как расходы в нем обоснованы и тщательно просчитаны.