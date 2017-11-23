16:32 23 ноября 2017 0

Дефицит на 2018 год равен практически 27 млрд рублей Фото: Александр Константинов © URA.RU

Депутаты Тюменской областной Думы приняли трехлетний бюджет региона. Согласно законопроекту, на социальную сферу в предстоящие три года потратят почти половину областной казны.

Доходы на 2018 год предусмотрены в размере 115 млрд 559 млн рублей, расходы — 142 млрд 538 млн 992 тыс. рублей. Таким образом, дефицит составит почти 27 млрд рублей. Покрывать дефицит в правительстве области будут с помощью остатков средств областного бюджета с 2017 года и ценных бумаг, отмечает РБК Тюмень.

На 2019 год прогнозируют следующие цифры: доходы бюджета составят 116,5 млрд рублей, расходы — 125,8 млрд, размер дефицита — 9,3 млрд. В 2020 году доходы ожидаются в размере 119,6 млрд рублей, расходы — 128,1 млрд, дефицит — 8,5 млрд.

Трехлетний бюджет останется социально ориентированным — расходы на социальную сферу в общем объеме в 2018—2019 годах составят 47%, в 2020 году — на 2% ниже. Более 1,5 млрд рублей в течение трех лет будет направлено на содействие занятости населения. 1,3 млрд рублей в 2018 году потратят на развитие жилищного строительства, далее ежегодно по 2,7 млрд рублей. Также правительство выделит крупные суммы на образование (21,7, 19,7 и 18,2 млрд рублей в 2018, 2019 и 2020 годах соответственно), на социальную политику (26,8, 24,2 и 24,8 млрд рублей) и здравоохранение (13,4 и по 22,5 млрд рублей).

Законопроект был одобрен в первом чтении на заседании Думы в четверг, 23 ноября, при этом 37 человек проголосовали «за», трое — «против». Второе и третье окончательное чтения главного финансового документа области намечены на пятницу, 24 ноября.