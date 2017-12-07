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07 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
21:02  07 декабря 2017 1

Тысячи верующих загадали желание на крестном ходе в честь покровительницы Екатеринбурга

Крестный ход, посвященный дню святой Екатерины. Екатеринбург, богослужение, часовня святой екатерины, крестный ход
Традиционно именины святой отмечают на месте, где раньше стоял храм в ее честьФото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге 7 декабря прошел крестный ход, посвященный Святой великомученице Екатерине Александрийской, считающейся небесной покровительницей города. Он стартовал после того, как в Свято-Троицком кафедральном соборе началась литургия, которую проводил Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III, хранитель Гроба Господня, специально прибывший в уральскую столицу для участия в праздничных мероприятиях.

Участие в крестном ходе, по оценке екатеринбургской епархии, приняло 3,5 тысячи человек. По улицам пронесли икону великомученицы Екатерины с частицами ее мощей, а также ковчег с частицами мощей 54 новомучеников и исповедников.

Крестный ход закончился молебном у часовни святой Екатерины в центре города. По завершении церемонии митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился к верующим с архипастырским словом, в котором призвал к строительству храма великомученицы: «Надо верить в чудо всегда. И хотя мы ходим к этому месту, где стоял храм Святой Екатерины, нужно твердо верить в силу Божию, что храм великомученицы в нашем городе будет. У нас его нет, потому что в нас мало веры. Верьте, и по вере нашей Господь даст нам храм во имя нашей святой покровительницы».

По информации «URA.RU», в этот раз принять участие в крестном ходе в честь Святой Екатерины планировал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Но не смог сделать этого из-за плотного графика. Тем не менее, после завершения праздничных мероприятий глава региона встретился со спецгостем праздника — патриархом Иерусалимским Феофилом III. «От имени всех верующих я хочу вас поблагодарить за ваш визит, за то, что мы удостоены такой чести. Особенно важно, что вы прибыли к нам в „православные именины“ Екатеринбурга, которые для всех верующих людей являются большим праздником. Мы уже не первый год именно 7 декабря отмечаем праздник — день покровительницы города Святой Екатерины», — поблагодарил глава региона гостя.

В ответном слове патриарх Иерусалимский Феофил III отметил, что остался очень доволен визитом на Урал, и подарил губернатору памятный крест, являющийся точной копией того, что был найден в стенах внутренней часовни Храма Гроба Господня. «Пусть для вас этот крест будет как благословение от Святого Гроба», — пояснил патриарх.

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Фото: Анна Майорова © URA.RU

Виктор Жуков
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