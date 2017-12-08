{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 декабря 2017
16:32  08 декабря 2017 0

В Госдуме предложили увеличить срок за ложное минирование до 10 лет

10-летие ООО
Один звонок может привести к длительному тюремному заключениюФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании
все новости сюжета

Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому в Уголовный кодекс России внесут изменения об ужесточении наказания за заведомо ложные сообщения о минировании объектов.Документ на рассмотрение был внесен 23 ноября несколькими депутатами и сенаторами, в числе которых оказался и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект предлагает диверсифицировать наказание, пишет газета «Ведомости». В настоящее время за ложный звонок о минировании грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до трех лет. В случае принятия законопроекта, хулиганам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, если речь идет об объектах социальной инфраструктуры, то сумма возрастает до 700 тысяч рублей или же сроком лишения свободы от трех до пяти лет.

Участие в акциях, направленных на дестабилизацию деятельности органов власти, депутаты предлагают наказывать на сумму от 700 тысяч до 1 млн рублей, или же тюремным заключением от 6 до 8 лет.

Ложные звонки о терроризме, повлекшие по неосторожности смерть человека или другие тяжкие последствия, в случае принятия закона будут караться сроком от 8 до 10 лет, или штрафом от 1,5 до 2 млн рублей.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров