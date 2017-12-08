Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому в Уголовный кодекс России внесут изменения об ужесточении наказания за заведомо ложные сообщения о минировании объектов.Документ на рассмотрение был внесен 23 ноября несколькими депутатами и сенаторами, в числе которых оказался и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект предлагает диверсифицировать наказание, пишет газета «Ведомости». В настоящее время за ложный звонок о минировании грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до трех лет. В случае принятия законопроекта, хулиганам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей, если речь идет об объектах социальной инфраструктуры, то сумма возрастает до 700 тысяч рублей или же сроком лишения свободы от трех до пяти лет.
Участие в акциях, направленных на дестабилизацию деятельности органов власти, депутаты предлагают наказывать на сумму от 700 тысяч до 1 млн рублей, или же тюремным заключением от 6 до 8 лет.
Ложные звонки о терроризме, повлекшие по неосторожности смерть человека или другие тяжкие последствия, в случае принятия закона будут караться сроком от 8 до 10 лет, или штрафом от 1,5 до 2 млн рублей.