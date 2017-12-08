Коммуникации в городе изношены до предела
В Кургане жители нескольких микрорайонов останутся без холодной воды. О запланированных на понедельник, 11 декабря, отключениях «URA.RU» сообщили в пресс-службе АО «Водный союз».
Без холодного водоснабжения останутся дома по адресам: 2-я Часовая 54, жилые дома в поселках Галкино и Карчевская роща. В том числе воды не будет в детском саду и жилом комплексе «Рябиновый». Отключение запланировано с 9:00 до 21:00, это необходимо для врезки водопровода.
Износ канализации в Кургане составляет 90%, труб водоснабжения 76%, поэтому отключения воды происходят все чаще. На сегодня из обещанной мэрией в 2017 году «Водному союзу» субсидии на ремонт коммуникаций выплачено лишь 21,5 млн рублей.