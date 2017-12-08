21:16 08 декабря 2017 0

В нем СМИ со всего мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Опубликован список журналистов, аккредитованных для участия в итоговой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоится 14 декабря в 12:00 по московскому времени. 1640 журналистов со всего мира, в том числе корреспонденты «URA.RU» и кандидат в президенты Ксения Собчак зададут главе государства вопросы.

Также среди российских СМИ будет присутствовать «Первый канал», «НТВ», RT, «Русская планета», «Российская газета» и многие другие. Среди зарубежных СМИ представители западных изданий (NBC News, Эй-Би-Си Ньюс), Латинской Америки (Prensa Latina) азиатского региона, Ближнего Востока и других регионов.

Прямую трансляцию будут осуществлять телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на сайте ОТР (http://www.otr-online.ru/online/).

На мероприятие получила аккредитацию журналистка Ксения Собчак, пишет агентство Nation News. Она решила участвовать в президентской гонке и сейчас собирает 100 тысяч подписей, чтобы иметь возможность стать полноценным кандидатом в президенты РФ. От какого именно издания она получила аккредитацию — не уточняется.

На данный момент список допущенных на пресс-конференцию журналистов снят с сайта президента России вместе с новостью о том, что аккредитация завершилась.