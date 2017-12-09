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09 декабря 2017
08 декабря 2017
07 декабря 2017
17:51  09 декабря 2017 0

В Челябинской области закрыли трассу для фур из-за снегопада. ФОТО

Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, дорога, неблагоприятные метеоусловия
Непогода внесла корректировки в планы водителейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области из-за сильного снегопада сотрудники ГИБДД ограничили движение грузового транспорта на федеральной трассе М-5 Москва — Челябинск с 1548 по 1780 км — от города Аши до Миасса. Пока движение закрыто до 22 часов пятницы, 9 декабря.

«Утром пришлось ехать в Златоуст из Челябинска через деревни, на трассе были заторы. Обратно выехали из Златоуста примерно в три часа дня. Сейчас около шести вечера, и мы не добрались даже до Чебаркуля», — рассказал «URA.RU» один из автолюбителей.

В соцсетях уже начали выкладывать фотографии, на которых фиксируются большие затруднения в движении транспорта по областным дорогам. В воскресенье, 10 декабря, снегопад продолжится.

В пресс-службе областной ГИБДД отмечают, что на всех трассах региона федерального и областного значения сейчас работают дополнительные наряды ДПС, которые оказывают помощь автомобилистам. Специалисты ГИБДД призывают автолюбителей воздержаться от поездок в данном направлении.

Водители сообщают о заторе в сторону Уфы недалеко от поворота на Златоуст
Фото: Евгений Слакаев/ группа «Пробка на трассе М5 в Челябинской области и РБ» в соцсети «Вконтакте»

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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