Челябинский губернатор Текслер назвал девять приоритетных направлений развития региона

Челябинская область в ближайшие пять лет будет планомерно развиваться по девяти ключевым направлениям. Приоритеты назвал губернатор региона Алексей Текслер.
«В рамках Дней Челябинской области глава региона Алексей Текслер выступил с презентацией „Регион 2030. Платформа будущего: Челябинская область“. Он представил девять ключевых направлений развития региона», — сообщили в правительстве области.
Текслер подчеркнул глубокую интеграцию региональных приоритетов с национальными целями развития Российской Федерации, обозначенными президентом Владимиром Путиным в Указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Эти направления также тесно связаны с реализацией национальных проектов по всей стране. В Челябинской области на предстоящие пять лет приняты следующие приоритетные направления развития.
1. Все для Победы: вклад региона в обеспечение безопасности и поддержку СВО
Регион гордится почетным званием «Город трудовой доблести», присвоенным городам Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс. Область оказывает всестороннюю поддержку подшефным территориям. Приоритетным направлением является забота об участниках спецоперации и членах их семей. В Челябинске функционирует Единый центр поддержки и реабилитации, а также ведется строительство Центра адаптивных видов спорта. Губернатор акцентировал внимание на проектах по развитию адаптивного спорта и инициативах, направленных на поддержку ветеранов СВО, в частности, на проекте «Герой Южного Урала». Неизменным приоритетом остается патриотическое воспитание подрастающего поколения.
2. Счастливые семьи: поддержка и рост демографических показателей
В Челябинской области активно реализуется комплекс мер по поддержке семей, включающий уникальную программу «Студенческий материнский капитал» и существенное увеличение выплат для многодетных семей. По словам Алексея Текслера, в регионе наблюдается устойчивый рост числа семей с двумя и более детьми.
3. Развитие и гармоничная жизнь каждого человека: инвестиции в будущее
Целью Челябинской области является обеспечение гармоничного развития каждого жителя. В регионе последовательно развиваются программы дополнительного образования, инженерные и творческие кружки, спортивные и культурные пространства для детей и молодежи. Осуществляется масштабная модернизация объектов культуры. В Челябинске открыта Детская филармония — уникальный для России культурный объект. Реализуются проекты по инклюзивному образованию и поддержке одаренных детей.
Модернизация здравоохранения
За последние пять лет введено в эксплуатацию более 300 объектов, включая новые и обновленные поликлиники, районные больницы, а также 120 фельдшерско-акушерских пунктов. Закуплено свыше тысячи единиц современного медицинского оборудования. Регион выступил с предложением о продлении программы, и, как отметил губернатор, к 2030 году планируется полностью обновить инфраструктуру первичного звена здравоохранения, включая строительство новых объектов там, где реновация существующих нецелесообразна. Кроме того, Челябинская область активно развивает высокотехнологичную медицину. В Челябинске строится современный центр детской хирургии, который обещает стать одним из лучших в стране, а в Магнитогорске — новая многопрофильная больница, призванная заменить устаревшие здания середины прошлого века. Решение о ее возведении было поддержано президентом России Владимиром Путиным.
Образовательная сфера
В сфере образования ведется строительство новых школ и детских садов, кампуса мирового уровня, а также планируется возведение передовой школы. По мнению Текслера, это самая главная инвестиция в будущее.
4. Работа, востребованность, самореализация: создание возможностей для профессионального роста
Регион активно создает условия для трудоустройства выпускников и молодых специалистов, разрабатывает программы профориентации и наставничества, а также поддерживает предпринимательство и инновационные проекты. На базе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) и Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) им. Г.И. Носова открываются новые факультеты и направления в сотрудничестве с индустриальными партнерами, что обеспечивает студентам практико-ориентированное обучение и последующее трудоустройство. В пяти вузах области за счет региональных средств созданы молодежные лаборатории.
5. Ускоренное технологическое развитие: инновационный прорыв
Челябинская область укрепляет свои позиции как один из ведущих индустриальных и инновационных регионов России. Активно внедряются современные цифровые и инженерные решения в традиционные отрасли, такие как металлургия, машиностроение и приборостроение, робототехника, промышленная автоматизация и высокотехнологичные производства. В Челябинске возводится современный Межуниверситетский кампус, а на базе ЮУрГУ открыты инженерные факультеты, реализующие совместные проекты с промышленными предприятиями.
6. Развитое сельское хозяйство, сильное село: агропромышленный комплекс на подъеме
Регион занимает лидирующие позиции и в агропромышленном комплексе, продукция челябинских компаний пользуется широкой известностью не только в России, но и за ее пределами. Губернатор сообщил о реализации в регионе проекта в сфере генетики птицы — «Смена-9», направленного на создание отечественного кросса кур, что позволит России отказаться от импортной генетики в птицеводстве. Он добавил, что Челябинская область входит в тройку лидеров по объемам производства яиц и занимает одно из ведущих мест по выпуску мяса, включая куриное.
7. Инфраструктура качества жизни: современные решения для комфорта горожан
В последние годы в регионе реализованы масштабные проекты по обновлению транспортной инфраструктуры. Челябинская область стала одним из первых субъектов страны, где внедряется полный цикл экологически чистого городского транспорта: трамваи, троллейбусы нового поколения с автономным ходом, электробусы. В крупных городах — Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе — полностью обновлен и расширен подвижной состав, построены новые депо. Отдельное внимание глава региона уделил строительству метротрамвая — крупнейшего инфраструктурного проекта Челябинской области:
8. Природосбережение и экология: устойчивое развитие региона
Одним из ключевых проектов является рекультивация городской свалки в Челябинске, в результате которой бывшая зона превратилась в современный тепличный комплекс, производящий цветы для озеленения города. В регионе внедряются новейшие экологические технологии. Также реализуются комплексные соглашения по модернизации и экологизации, подписанные с ведущими предприятиями.
9. Новый облик городов: формирование комфортной среды
Губернатор подчеркнул, что 83% населения области проживает в городах, и формирование современной комфортной городской среды является стратегическим приоритетом. Ведется масштабное строительство жилья нового поколения, благоустройство микрорайонов, развитие социальной, спортивной и культурной инфраструктуры.
Текслер отметил, что развитие спорта, культуры и творческой среды является важной составляющей формирования статуса региона. Он подчеркнул, что сегодня Челябинск активно борется за звание культурной столицы России 2027 года, а в области реализуются уникальные проекты, не имеющие аналогов в стране. Так, уже в начале следующего года будет открыт второй корпус филармонии, где выступают детский симфонический и джазовый оркестры, а также ансамбль танца «Урал» со своей студией.
Подобные инициативы способствуют поддержке одаренных детей и создают возможности для их творческого роста. При этом не менее активно развивается спортивная инфраструктура региона. За последние годы построено более 100 крупных объектов, в числе которых — футбольно-легкоатлетический манеж в Челябинске, многофункциональная РМК-Арена и новый биатлонный центр в Златоусте.
«Челябинская область — это сплав возможностей. Главная задача — сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей для жителей всех возрастов. Мы делаем все, чтобы наша страна была сильной, чтобы мы с вами гордились ею и нашим регионом», — резюмировал Текслер.
