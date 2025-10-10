Спасатели научат челябинцев оказывать первую помощь

Жителей Челябинской области научат оказывать первую помощь профессиональные спасатели. Соответствующее соглашение было подписано губернатором региона Алексеем Текслером и президентом Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгением Козеевым.
"В рамках Дней Челябинской области в Национальном центре «Россия» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между правительством Челябинской области и Всероссийской общественной молодежной организацией «Всероссийский студенческий корпус спасателей». Документ подписали глава региона Алексей Текслер и президент ВСКС Евгений Козеев", — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Главная цель соглашения — сформировать у молодежи культуру безопасного поведения, развитие гражданской ответственности, а также повышение готовности к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Основные направления партнерства включают организацию и проведение гуманитарных акций, в том числе формирование и доставку гуманитарной помощи в регионы, испытывающие потребность в поддержке, а также проведение всероссийской акции «Десант Дедов Морозов». Кроме того, начнется обучение волонтеров из Челябинской области на базе центрального спасательного отряда ВСКС в Москве. Будущим спасателям дадут мастер-классы по обеспечению безопасности и оказанию первой помощи в ходе массовых мероприятий, а также по оказанию первой помощи.
