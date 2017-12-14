{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
ХМАО назвали в одном ряду с Петербургом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,14
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
14 декабря 2017
13 декабря 2017
02:30  14 декабря 2017 0

Песков заявил об отсутствии конкуренции на выборах президента России

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Кремль не видит среди кандидатов конкурента Владимиру ПутинуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Кремль не видит конкурентов для президента России Владимира Путина на выборах главы государства в марте 2018 года. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Много достойных людей, но не видим конкурентов для Путина. Оппонент еще не созрел, даже близко», — приводит РИА «Новости» слова Пескова. Такую позицию он объяснил «отпечатком действующего президентства», добавив, что пока неизвестно, кто возглавит штаб Владимира Путина на предстоящих выборах.

О своем намерении участвовать в президентской кампании нынешний глава государства заявил 6 декабря во время встречи с работниками автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Сами выборы запланированы на март 2018 года, а избирательная кампания должна начаться в декабре 2017-го. Для Владимира Путина, как сообщало URA.RU, она станет четвертой по счету. В случае победы он займет пост президента на шесть лет (с 2018 по 2024 год).

В четверг, 14 декабря, Владимир Путин проведет последнюю за свой третий президентский цикл большую пресс-конференцию. По мнению Пескова, грядущая встреча с представителями СМИ по своему значению превосходит пресс-конференцию 2012 года, когда Путин снова был избран главой государства. Именно на ней он может рассказать, как будет выдвигаться на выборах, и внести ясность во многие другие темы.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров