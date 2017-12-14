Песков заявил об отсутствии конкуренции на выборах президента России

02:30 14 декабря 2017 0

Кремль не видит среди кандидатов конкурента Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремль не видит конкурентов для президента России Владимира Путина на выборах главы государства в марте 2018 года. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Много достойных людей, но не видим конкурентов для Путина. Оппонент еще не созрел, даже близко», — приводит РИА «Новости» слова Пескова. Такую позицию он объяснил «отпечатком действующего президентства», добавив, что пока неизвестно, кто возглавит штаб Владимира Путина на предстоящих выборах.

О своем намерении участвовать в президентской кампании нынешний глава государства заявил 6 декабря во время встречи с работниками автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Сами выборы запланированы на март 2018 года, а избирательная кампания должна начаться в декабре 2017-го. Для Владимира Путина, как сообщало URA.RU, она станет четвертой по счету. В случае победы он займет пост президента на шесть лет (с 2018 по 2024 год).

В четверг, 14 декабря, Владимир Путин проведет последнюю за свой третий президентский цикл большую пресс-конференцию. По мнению Пескова, грядущая встреча с представителями СМИ по своему значению превосходит пресс-конференцию 2012 года, когда Путин снова был избран главой государства. Именно на ней он может рассказать, как будет выдвигаться на выборах, и внести ясность во многие другие темы.