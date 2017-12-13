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13 декабря 2017
12 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
12:03  13 декабря 2017 2

Уральские журналисты не могут попасть к Путину из-за бюджетной авиакомпании

Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, авиация
«Победа» сослалась на техническую неисправностьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские журналисты, которые сегодня, 13 декабря, должны лететь на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, оказались заблокированы в Кольцово. Авиакомпания «Победа» задержала рейс на несколько часов, сославшись на техническую неисправность.

«Уральские журналисты, аккредитованные на пресс-конференцию президента РФ, застряли в Кольцово. Из-за технической неисправности рейс отменили. Людей, „промаринованных“ 2,5 часа в самолёте, не извещают, когда они наконец смогут вылететь в Москву. Представители авиакомпании „Победа“ не могут сказать, когда же нас отправят в Москву», — сообщил «URA.RU» анонимный источник.

Речь идет о рейсе DP-406 Екатеринбург — Москва (Шереметьево). Выяснить в оперативном режиме, кто именно из уральских корреспондентов оказался на злополучном рейсе, не удалось. В аэропорту Кольцово сообщили, что вылет рейса ожидается в 12:30. Сейчас идет подготовка самолета. Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет должен был состояться в семь утра.

Известно, что журналисты как минимум трех изданий из Екатеринбурга едут к президенту России. Это «Областная газета» (их журналист отправляется в столицу сегодня, в 15:00), «URA.RU» и Znak.com. Пресс-конференция состоится завтра, в 12:00 по московскому времени. На нее было аккредитовано 1640 журналистов из различных субъектов РФ и многих стран мира.

«Рейс DP 406 задержан по технической причине: сработала сигнализация о некорректной работе системы противоскольжения. Командир принял решение о необходимости дополнительной проверки системы. Борт отбуксировали с точки запуска к месту стоянки.Пассажиры будут пересажены на ближайшие рейсы других авиакомпаний.Пассажирам оказываются услуги согласно ФАП (предоставлены напитки и питание)», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе авиакомпании «Победа».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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