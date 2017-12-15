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18:23  15 декабря 2017 3

«Хлебозавод находится в состоянии осады». Стратегическое предприятие Сургута просит у мэра защиты от проверок

СГМУП
Сотрудники хлебозавода рассказали об отчаянном положении предприятияФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Коллектив сургутского хлебозавода в открытом письме обратился к главе Сургута Вадиму Шувалову с просьбой защитить муниципальное предприятие от бесконечных проверок и расследований, часть которых официально инициирована местной мэрией.

Письмо, под которым подписалось почти 200 человек, опубликовано в газете «Сургутская трибуна». «Хлебозавод, имеющий 40-летнюю историю стабильной работы, задыхается под валом проверок и расследований», — говорится в обращении к главе Сургута.

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«У нас, что, вернулись девяностые? Сургутский хлебозавод находится в состоянии осады. Только заходит в тупик одно обвинение со стороны правоохранительных органов ввиду своей безосновательности, возникает следующее, еще более нелепое обвинение, и как результат — очередная внеплановая проверка контролирующих органов. До каких пор будет продолжаться этот беспредел?» — считают авторы письма и просят Вадима Шувалова оценить происходящее.

Советник главы города Александр Оверчук рассказал «URA.RU», что письмо дошло до Вадима Шувалова. «Мы это, конечно же, не оставим без внимания, и в ближайшее время дадим ответ», — прокомментировал Оверчук.

Как ранее сообщало «URA.RU», контрольно-ревизионное управление администрации провело в МУПе пять внеплановых проверок с начала года. Кроме того, деятельность хлебозавода с подачи мэрии расследуют правоохранительные структуры. Выемка документов проводилась даже при участии ОМОНа. Ранее чиновники планировали приватизировать МУП, на счетах которого лежит порядка 100 млн рублей, предназначенных на модернизацию предприятия, однако городские депутаты отказали мэрии.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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