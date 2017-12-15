{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради показателей президентской кампании придется перекроить весь город
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,90
Динамика за 2 недели
Евро 69,43
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:13  15 декабря 2017 1

Назван самый популярный у россиян подержанный смартфон

Законодательное собрание Свердловской области. Екатеринбург, iphone, фк урал, чехол айфона, айфон6
Люди чаще всего берут с рук продукцию AppleФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Apple завоевывает мир
все новости сюжета

Аналитики назвали смартфоны, которые чаще всего покупают с рук. Лидирует в списке продукция Apple.

Более половины всех объявлений о бывших в употреблении смартфонов на сайтах «Авито» и «Юла» приходится на iPhone (54%). Средняя стоимость гаджета выросла с 18 тысяч до почти 20 тысяч рублей. По мнению специалистов, на это повлиял старт продаж новейшего iPhone X, передает телеканал 360.

Несмотря на снижение интереса к продукции Samsung, она заняла второе место в рейтинге. Средняя стоимость смартфонов составляет 11,1 тысячу рублей. Также людей стремительно возрастает интерес к телефонам от Meizu и Xiaomi, которые заняли третью и четвертую строчку в списке популярных б/у гаджетов, сообщает Nation News.

Ранее стало известно, что компания Apple «запрограммировала» снижение производительности своих старых гаджетов марки 6s. Скорость работы смартфона зависит от состояния его аккумулятора.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров