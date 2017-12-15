Назван самый популярный у россиян подержанный смартфон

19:13 15 декабря 2017 1

Люди чаще всего берут с рук продукцию Apple Фото: Анна Майорова © URA.RU

Аналитики назвали смартфоны, которые чаще всего покупают с рук. Лидирует в списке продукция Apple.

Более половины всех объявлений о бывших в употреблении смартфонов на сайтах «Авито» и «Юла» приходится на iPhone (54%). Средняя стоимость гаджета выросла с 18 тысяч до почти 20 тысяч рублей. По мнению специалистов, на это повлиял старт продаж новейшего iPhone X, передает телеканал 360.

Несмотря на снижение интереса к продукции Samsung, она заняла второе место в рейтинге. Средняя стоимость смартфонов составляет 11,1 тысячу рублей. Также людей стремительно возрастает интерес к телефонам от Meizu и Xiaomi, которые заняли третью и четвертую строчку в списке популярных б/у гаджетов, сообщает Nation News.

Ранее стало известно, что компания Apple «запрограммировала» снижение производительности своих старых гаджетов марки 6s. Скорость работы смартфона зависит от состояния его аккумулятора.