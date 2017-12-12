Apple «запрограммировала» снижение производительности старых гаджетов

Владелец гаджета от Apple выявил причину крайне медленной работы отслужившего несколько лет смартфона этой фирмы. Производительность iPhone зависит от состояния его аккумулятора, предположил пользователь под ником TeckFire на сайте Reddit.
По словам хозяина iPhone 6s, который уже нельзя назвать новым, его телефон стал «тормозить», когда батарея износилась на 20%. Когда он заменил свой аккумулятор, производительность гаджета выросла практически вдвое. Таким образом, система Apple может искусственно снижать максимальную тактовую частоту работы процессоров в зависимости от параметров электропитания, передает телеканал 360.
В комментариях к публикации подтвердили, что устройства со старыми батареями работают намного медленнее, чем раньше. Причем это касается не только телефонов от Apple, но и ноутбуков. Отмечается, что владельцы iPhone 5s и всех моделей iPhone, начиная с седьмого, с подобной проблемой не сталкивались.
Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что владельцы iPhone X начали жаловаться на проблемы с сенсорным дисплеем и качество динамика. Эксперты объяснили, с чем связаны ошибки в работе гаджетов, и рассказали, когда их устранят.