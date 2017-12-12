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12 декабря 2017
10:50  12 декабря 2017 0

Apple «запрограммировала» снижение производительности старых гаджетов

Старт продаж новых iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Москва, смартфон, айфон, apple, iPhone 6s
iPhone 6s не может работать полноценно со старым аккумуляторомФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU
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Владелец гаджета от Apple выявил причину крайне медленной работы отслужившего несколько лет смартфона этой фирмы. Производительность iPhone зависит от состояния его аккумулятора, предположил пользователь под ником TeckFire на сайте Reddit.

По словам хозяина iPhone 6s, который уже нельзя назвать новым, его телефон стал «тормозить», когда батарея износилась на 20%. Когда он заменил свой аккумулятор, производительность гаджета выросла практически вдвое. Таким образом, система Apple может искусственно снижать максимальную тактовую частоту работы процессоров в зависимости от параметров электропитания, передает телеканал 360.

В комментариях к публикации подтвердили, что устройства со старыми батареями работают намного медленнее, чем раньше. Причем это касается не только телефонов от Apple, но и ноутбуков. Отмечается, что владельцы iPhone 5s и всех моделей iPhone, начиная с седьмого, с подобной проблемой не сталкивались.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что владельцы iPhone X начали жаловаться на проблемы с сенсорным дисплеем и качество динамика. Эксперты объяснили, с чем связаны ошибки в работе гаджетов, и рассказали, когда их устранят.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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