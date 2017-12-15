Осужденный за взятку Улюкаев может избежать тюрьмы

18:54 15 декабря 2017 5

Улюкаев должен не только отсидеть срок, но и выплатить огромный штраф Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого суд приговорил к восьми годам тюрьмы за взяточничество, есть шанс избежать наказания. Источник рассказал журналистам о проблемах со здоровьем у бывшего чиновника, которые могут помешать отправке Улюкаева в колонию.

«Улюкаев может быть освобожден от отбытия наказания в колонии в связи с наличием у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы, в соответствии с действующими постановлениями правительства», — приводит ТАСС цитату источника.

15 декабря Замоскворецкий суд Москвы отправил Улюкаева на восемь лет в колонию строгого режима и приговорил к штрафу в 130 миллионов рублей за взятку. По версии правоохранителей, экс-чиновник получил два миллиона долларов за положительную оценку, позволившую компании «Роснефть» заключить сделку по покупке акций «Башнефти».