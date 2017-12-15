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15 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:54  15 декабря 2017 5

Осужденный за взятку Улюкаев может избежать тюрьмы

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Улюкаев должен не только отсидеть срок, но и выплатить огромный штрафФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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У экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого суд приговорил к восьми годам тюрьмы за взяточничество, есть шанс избежать наказания. Источник рассказал журналистам о проблемах со здоровьем у бывшего чиновника, которые могут помешать отправке Улюкаева в колонию.

«Улюкаев может быть освобожден от отбытия наказания в колонии в связи с наличием у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы, в соответствии с действующими постановлениями правительства», — приводит ТАСС цитату источника.

15 декабря Замоскворецкий суд Москвы отправил Улюкаева на восемь лет в колонию строгого режима и приговорил к штрафу в 130 миллионов рублей за взятку. По версии правоохранителей, экс-чиновник получил два миллиона долларов за положительную оценку, позволившую компании «Роснефть» заключить сделку по покупке акций «Башнефти».

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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