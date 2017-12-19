Российские чиновники и сотрудники госкорпораций боятся принимать новогодние подарки после дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за взятку от «Роснефти». Особенно сильно политиков и управленцев пугают презенты в виде корзин.
«Корзины вообще нельзя, ни в каком виде, ни с едой, ни с вином, ни даже с цветами — от них уже на входе шарахаются», — рассказал изданию The Bell помощник одного из министров. Другой федеральный чиновник признался, что не стал принимать подарок от сотрудника «Роснефти», попросив больше не приносить. В еще одном министерстве журналистам рассказали о введенном запрете на прием подарков, в особенности от нефтяников. В результате пакеты и коробки скапливались в коридоре, хотя всем было ясно, что там бутылки и конфеты.
«Корзинка с колбасками» фигурировала в уголовном деле Алексея Улюкаева. Он получил ее в «Роснефти» после разговора с главой нефтяной компании Игорем Сечиным. Экс-министр утверждает, что думал, будто в корзинке находятся колбаса и вино. Однако силовики обнаружили в ней два миллиона долларов. По версии следствия, экс-чиновник получил их за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».
15 декабря суд признал Улюкаева виновным в получении взятки от «Роснефти» и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 130 млн рублей. Как сообщало «URA.RU», 19 декабря защита экс-министра обжаловала приговор.
Ранее «Национальная служба новостей» писала, чем Улюкаев намерен заниматься, отбывая свое наказание.