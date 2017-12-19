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19 декабря 2017
18:51  19 декабря 2017 3

Чиновники стали «шарахаться» от новогодних подарков после дела Улюкаева. «Корзины вообще нельзя»

Принцесса года. Финал. Ресторан №1. R1. Екатеринбург, новый год, подарки
Новогодние подарки для чиновников оказались под запретомФото: Дарья Попова © URA.RU
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Российские чиновники и сотрудники госкорпораций боятся принимать новогодние подарки после дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за взятку от «Роснефти». Особенно сильно политиков и управленцев пугают презенты в виде корзин.

«Корзины вообще нельзя, ни в каком виде, ни с едой, ни с вином, ни даже с цветами — от них уже на входе шарахаются», — рассказал изданию The Bell помощник одного из министров. Другой федеральный чиновник признался, что не стал принимать подарок от сотрудника «Роснефти», попросив больше не приносить. В еще одном министерстве журналистам рассказали о введенном запрете на прием подарков, в особенности от нефтяников. В результате пакеты и коробки скапливались в коридоре, хотя всем было ясно, что там бутылки и конфеты.

«Корзинка с колбасками» фигурировала в уголовном деле Алексея Улюкаева. Он получил ее в «Роснефти» после разговора с главой нефтяной компании Игорем Сечиным. Экс-министр утверждает, что думал, будто в корзинке находятся колбаса и вино. Однако силовики обнаружили в ней два миллиона долларов. По версии следствия, экс-чиновник получил их за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

15 декабря суд признал Улюкаева виновным в получении взятки от «Роснефти» и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 130 млн рублей. Как сообщало «URA.RU», 19 декабря защита экс-министра обжаловала приговор.

Ранее «Национальная служба новостей» писала, чем Улюкаев намерен заниматься, отбывая свое наказание.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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