Защита Улюкаева обжаловала приговор и пригрозила европейским судом

Адвокат Дареджан Квеидзе, защищающая бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, 19 декабря обжаловала приговор Замоскворецкого суда Москвы от 15 декабря. Напомним, по нему экс-чиновник должен провести восемь лет в колонии строгого режима за взяточничество и выплатить штраф в 130 миллионов рублей.
«В суд сегодня поступила краткая апелляционная жалоба от адвоката Квеидзе», — цитирует телеканал 360 пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы Эмилию Хиль.
Ранее Квеидзе заявила журналистам, что может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу Улюкаева. Адвокат говорила, что подумает об этом после того, как обжалует приговор, пишет агентство Nation News.
15 декабря суд признал Улюкаева виновным в вымогательстве и получении взятки в размере двух миллионов долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительное решение о приватизации «Башнефти». Улюкаев в камере намерен проводить время за сочинением стихов и раздумьями о жизни, сообщает «Национальная служба новостей».