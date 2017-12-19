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19 декабря 2017
16:38  19 декабря 2017 7

Защита Улюкаева обжаловала приговор и пригрозила европейским судом

Алексей Улюкаев в суде. Москва, улюкаев алексей
Улюкаев может провести восемь лет в колонии строгого режимаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Адвокат Дареджан Квеидзе, защищающая бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, 19 декабря обжаловала приговор Замоскворецкого суда Москвы от 15 декабря. Напомним, по нему экс-чиновник должен провести восемь лет в колонии строгого режима за взяточничество и выплатить штраф в 130 миллионов рублей.

«В суд сегодня поступила краткая апелляционная жалоба от адвоката Квеидзе», — цитирует телеканал 360 пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы Эмилию Хиль.

Ранее Квеидзе заявила журналистам, что может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу Улюкаева. Адвокат говорила, что подумает об этом после того, как обжалует приговор, пишет агентство Nation News.

15 декабря суд признал Улюкаева виновным в вымогательстве и получении взятки в размере двух миллионов долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительное решение о приватизации «Башнефти». Улюкаев в камере намерен проводить время за сочинением стихов и раздумьями о жизни, сообщает «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
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