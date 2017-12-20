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20 декабря 2017
19 декабря 2017
08:38  20 декабря 2017 0

Ради экологии в РФ остановят тысячи нефтяных скважин. Россияне потеряют сотни миллиардов

Хант Кечимов. Сургут, нефть, нефтедобыча, буровая вышка
Борьба за экологию чревата остановкой 3% нефтяных скважинФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Внедрение новых экологических норм снизит доходы бюджета РФ на 250-450 млрд рублей ежегодно. Об этом предупредили власти в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Президент РСПП Александр Шохин в письме помощнику президента Андрею Белоусову сообщил, что уже в 2018 году могут быть остановлены около 4 тыс. скважин (около 3% от действующих), что уменьшит доходы казны на 250-450 млрд рублей в год, а также добычу нефти на 20-30 млн тонн в год. Послание инициировали нефтяные компании, пишут «Ведомости».

С 1 января компании будут обязаны установить приборы измерения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на объектах I категории (НПЗ, объекты по добыче полезных ископаемых, энергетики, металлургии). Сейчас в Госдуме рассматривают возможность существенно сдвинуть эти сроки — до 1 января 2019 года. Однако и этого времени нефтяникам не хватит.

Владимир Васин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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