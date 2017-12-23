Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не позволит разрушить мавзолей Владимира Ленина на Красной площади и похоронить его тело. Заявление лидер коммунистов сделал на съезде партии.
«Отстаньте вы, гробокопатели и мерзавцы, от Красной площади и красного некрополя. Мы никогда не дадим его разрушить», — цитирует RT Зюганова. При этом политик сослался на данные опроса, согласно которым 56% респондентов оценивают роль Ленина положительно как «творца новой истории».
Однопартийцы встретили слова Зюганова громкими аплодисментами. Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил вместо мавзолея поставить на Красной площади «государственную трибуну».
Как писало «URA.RU», ранее лидер КПРФ геннадий Зюганов заявил на съезде партии о своем решении отказаться от участия в выборах президента РФ в связи с тем, что ему будет тяжело вести кампанию. Кандидатом от коммунистов пленум ЦК КПСС утвердил директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.