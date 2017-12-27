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27 декабря 2017
15:11  27 декабря 2017 0

В ЛНР и ДНР повезли пленных украинских военных на обмен. ФОТО, ВИДЕО

Автобусы с пленными выехали из Луганска к месту обменаФото: «ЛНР Сегодня | Актуальные новости Республики», «ВК»

В ближайшее время состоится обмен пленными между самопровозглашенными республиками Донбасса и Украиной. Обмен произойдет в формате «всех на всех»: Киев передаст 306 пленных, а в ответ получит 74 бойца ВСУ. Среди людей, которых удерживал Киев, большинство не ополченцы, а гражданские лица из разных регионов Украины, заподозренные в симпатиях к ЛНР и ДНР.

«Мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР», — цитирует «Федеральное агентство новостей» руководителя рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольгу Кобцеву. Она рассказала, что все удерживаемые на территории ЛНР пленные готовы принять участие в процедуре обмена. По ее словам, все они подтвердили готовность к обмену. Ольга Скобцева поблагодарила Владимира Путина и РПЦ за усилия, которые они приложили для решения вопроса обмена пленными, сообщает Nation News.

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Место обмена пленными Фото: IgorGirkin, twitter

Александр Лукманов
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