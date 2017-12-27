В строящемся ледовом городке на площади 1905 года в Екатеринбурге 27 декабря побывала комиссия из администрации города. Замглавы по вопросам социальной политики Михаил Матвеев оценил готовность площадки. «URA.RU» побывало на приемке городка и публикует первые фото ледяного сооружения.
Приемная комиссия осмотрела основные объекты городка: горки, ярмарку, елку и ледовые скульптуры. Несмотря на то, что рабочим еще предстоит вынести строительные леса и мусор, закончить ледяные скульптуры и доделать фасад гигантского снежного торта, Матвеев оценил готовность городка в 99,9%.
«Рабочим осталось лишь внести мелкие штрихи и полностью завершить работу — на это у них есть еще полтора дня», — сказали в пресс-службе администрации города. Ледовый городок откроется в Екатеринбурге 29 декабря в 17:00. В торжественной церемонии будут участвовать дрессировщик кошек Юрий Куклачев и мисс Екатеринбург — 2017 Анастасия Каунова. Ожидается, что площадка проработает до 21 января.
В этом году городок посвящен приближающемуся 295-летию Екатеринбурга, которое отпразднуют в 2018 году. В честь праздника строители установили на площадке 17-метровый многоярусный торт. Мастера уже украсили его 295 горящими свечами, а внутри создали павильон, где появятся миниатюрные ледовые изображения самых знаковых и узнаваемых объектов столицы Урала.
Среди ледовых композиций горожане смогут также увидеть «Плотинку», горку-«собор» высотой 11 метров, горку-«завод», «Собаку на сене», композицию с «Высоцким». При этом авторы не обошли стороной и чемпионат мира по футболу 2018 года и заявку Екатеринбурга на всемирную выставку «Экспо-2025». Всего городские власти потратили на городок 22,9 млн рублей.
Ранее пресс-служба администрации города публиковала видеопрезентацию городка.