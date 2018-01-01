В Перми новый год начался с «коммунального ада»

16:43 01 января 2018 0

Когда у пермяков появится вода, пока неизвестно (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми 1 января в 11:20 коммунальщики отключили холодную воду в пятнадцати домах. Пока неизвестно, когда вода снова появится в кранах пермяков.

«Произошел порыв водовода. Сейчас наши специалисты сваривают порвавшийся водовод. К домам, где отключена вода, приезжают водовозы. Набрать себе ведра и бутылки люди могут бесплатно. Когда ремонт будет завершен, пока непонятно», — цитирует специалиста компании «Новогор-Прикамье» портал 59.ru.

На карте синим цветом обозначены дома, где нет холодной воды 59.ru

Сейчас трубы в районе гипермаркета «Семья» ремонтируют. 59.ru составил карту отключений.

Напомним, что 15 июня 2017 года в Перми произошло массовое отключение электричества как раз перед началом трансляции «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Без света остались части Ленинского, Свердловского, Индустриального и Орджоникидзевского районов. Нарушилась работа светофоров и электротранспорта. В некоторых домах спустя 20 минут электроснабжение все же восстановилось.