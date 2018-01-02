Выросло число погибших при массовых беспорядках в Иране

В Иране число погибших в ходе массовых беспорядков увеличилось до 20 человек (ранее было известно о гибели 12 людей). Как сообщают СМИ, в числе жертв оказалась 11 летняя девочка.
Ребенок и 20-летний мужчина погибли в Хомейнишехре, уточняет «Федеральное агентство новостей». Еще шесть человек погибли во время нападения на полицейский участок в Кахдариджане — демонстранты пытались украсть оружие.
Акции протеста в Иране длятся с 28 декабря. За три дня было задержано около 450 участников митингов, пишет RT. Американские власти поддержали протестующих. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что в Иране «настало время для перемен». В МИД России заявили о недопустимости внешнего вмешательства, дестабилизирующего обстановку в стране.