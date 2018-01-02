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03 января 2018
02 января 2018
18:50  02 января 2018 2

Выросло число погибших при массовых беспорядках в Иране

Морг, увольнение, безработица, эмоции, смерть, труп, морг, мертвец
Среди погибших оказалась 11-летняя девочкаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Иране число погибших в ходе массовых беспорядков увеличилось до 20 человек (ранее было известно о гибели 12 людей). Как сообщают СМИ, в числе жертв оказалась 11 летняя девочка.

Ребенок и 20-летний мужчина погибли в Хомейнишехре, уточняет «Федеральное агентство новостей». Еще шесть человек погибли во время нападения на полицейский участок в Кахдариджане — демонстранты пытались украсть оружие.

Акции протеста в Иране длятся с 28 декабря. За три дня было задержано около 450 участников митингов, пишет RT. Американские власти поддержали протестующих. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что в Иране «настало время для перемен». В МИД России заявили о недопустимости внешнего вмешательства, дестабилизирующего обстановку в стране.

Виктор Дорофеев
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