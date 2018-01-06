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06 января 2018
11:27  06 января 2018 0

Королеву Елизавету II осчастливили новостью про правнука. И это не Кейт Миддлтон

Елизавета II скоро снова станет прабабушкойФото: Википедия

Королева Елизавета II снова станет прабабушкой. Счастливую новость ей поведали внучка Зара Тиндалл и ее муж Майк. Пара ждет появления на свет второго ребенка.

Королева Великобритании была рада узнать эту новость. Об этом сообщил изданию The Guardian представитель Букингемского дворца.

У обладательницы серебряной медали Олимпиады в Лондоне Зары и ее супруга, экс-капитана сборной Англии по регби Майкла Тиндэлла, уже есть ребенок — дочка Миа, напоминает портал Life.ru. В сентябре прошлого года стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают еще одного наследника. Это будет третий ребенок в их семье. Тогда новость была опубликована на странице Кенсингтонского дворца в «Твиттере», где отмечалось, что королева Великобритании Елизавета II и члены обеих семей рады этой новости.

Нина Калинина
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