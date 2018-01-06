Королева Елизавета II снова станет прабабушкой. Счастливую новость ей поведали внучка Зара Тиндалл и ее муж Майк. Пара ждет появления на свет второго ребенка.
Королева Великобритании была рада узнать эту новость. Об этом сообщил изданию The Guardian представитель Букингемского дворца.
У обладательницы серебряной медали Олимпиады в Лондоне Зары и ее супруга, экс-капитана сборной Англии по регби Майкла Тиндэлла, уже есть ребенок — дочка Миа, напоминает портал Life.ru. В сентябре прошлого года стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают еще одного наследника. Это будет третий ребенок в их семье. Тогда новость была опубликована на странице Кенсингтонского дворца в «Твиттере», где отмечалось, что королева Великобритании Елизавета II и члены обеих семей рады этой новости.