Ким Чен Ын призвал Южную Корею к объединению

КНДР планирует наладить отношения с Южной Кореей для последующего объединения. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем обращении к нации.
«Нашей стране нужно решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в объединении с Южной Кореей. Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о взаимоотношениях с Сеулом. Вместо этого следует улучшать связи между Севером и Югом», — цитирует главу КНДР издание РБК.
В своем обращении Ким Чен Ын отметил, что обеим странам пора положить конец напряженности на Корейском полуострове. Вместо этого в Пхеньяне надеются на примирение и добровольное объединение нации. В КНДР уверены, что главными препятствиями на пути воссоединения являются «неподобающие оговорки», а также юридические и политические инструменты.
Ранее стало известно, что КНДР и Южная Корея проведут переговоры. Встреча 9 января станет первым контактом политических верхов двух стран за последние два года. Стороны планируют обсудить участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.