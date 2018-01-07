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07 января 2018
Главные новости Москвы
08:36  07 января 2018 3

Ким Чен Ын призвал Южную Корею к объединению

Северная Корея, КНДР, Евровидение, северная корея флаг, южная корея флаг
Пхеньян и Сеул попробуют снизить градус напряженности в двусторонних отношенияхФото: depositphotos.com © URA.RU

КНДР планирует наладить отношения с Южной Кореей для последующего объединения. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем обращении к нации.

«Нашей стране нужно решительно придерживаться политики, которая позволила бы совершить прорыв в объединении с Южной Кореей. Не стоит ворошить прошлое и вспоминать о взаимоотношениях с Сеулом. Вместо этого следует улучшать связи между Севером и Югом», — цитирует главу КНДР издание РБК.

В своем обращении Ким Чен Ын отметил, что обеим странам пора положить конец напряженности на Корейском полуострове. Вместо этого в Пхеньяне надеются на примирение и добровольное объединение нации. В КНДР уверены, что главными препятствиями на пути воссоединения являются «неподобающие оговорки», а также юридические и политические инструменты.

Ранее стало известно, что КНДР и Южная Корея проведут переговоры. Встреча 9 января станет первым контактом политических верхов двух стран за последние два года. Стороны планируют обсудить участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.

Сергей Макеев
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