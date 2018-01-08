В Киеве совершено нападение на Российский центр науки и культуры

В рождественскую ночь радикалы организации «Черный комитет» совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве, который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества.
Как рассказал РИА «Новости» сотрудник Центра, радикалы облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде, нанеся серьезный материальный ущерб организации. По словам собеседника, такое уже случалось ранее и, как показала практика, маловероятно, что полиция будет заниматься поиском вандалов.
У входа в Центр хулиганы оставили листовки, в которых они требовали прекратить деятельность российских структур в Украине. Через некоторое время на странице организации Facebook появилась видеозапись нападения. В комментариях к посту при этом говорится, что Российский центр науки и культуры является «прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государство-агрессор и агитирует здесь за „русский мир“».