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08 января 2018
07 января 2018
01:48  08 января 2018 0

В Киеве совершено нападение на Российский центр науки и культуры

Радикалы пытались выбить стекла на фасаде зданияФото: ukr.rs.gov.ru/

В рождественскую ночь радикалы организации «Черный комитет» совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве, который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества.

Как рассказал РИА «Новости» сотрудник Центра, радикалы облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде, нанеся серьезный материальный ущерб организации. По словам собеседника, такое уже случалось ранее и, как показала практика, маловероятно, что полиция будет заниматься поиском вандалов.

У входа в Центр хулиганы оставили листовки, в которых они требовали прекратить деятельность российских структур в Украине. Через некоторое время на странице организации Facebook появилась видеозапись нападения. В комментариях к посту при этом говорится, что Российский центр науки и культуры является «прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государство-агрессор и агитирует здесь за „русский мир“».

Сергей Демин
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