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11 января 2018
12:20  11 января 2018 5

Хакер из США годами следил за людьми через их компьютеры

Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, технологии, взлом, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети
Хакер воровал личные данные других пользователейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Американский хакер из Огайо по имени Филлип Дурачински на протяжении тринадцати лет следил за жителями Штатов через камеры и микрофоны их компьютеров. Для этого он разработал вирусную программу Fruitfly.

Злоумышленник мог фиксировать, что пользователь пишет, чем интересуется в Сети и чем занимается, передает «Экономика сегодня». Дурачински воровал личные сведения: банковские, налоговые и медицинские данные, фотографии, поисковые запросы и сообщения с сотен компьютеров, принадлежащих частным лицам, различным компаниям и учреждениям. По данным правоохранительных органов, хакер составлял подробные отчеты о том, что ему удалось разузнать.

Ранее сообщалось, что миллионы пользователей популярного ресурса с порнографическим контентом подхватили компьютерные вирусы. Как писало «Утро.ру», хакеры использовали жертв в том числе для накрутки посещаемости других сайтов. Также «URA.RU» сообщало, что хакер из Екатеринбурга создал вирус по заданию ФСБ. Сотрудника службы безопасности арестовали в конце 2016 года по делу о госизмене.

Ксения Томашова
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