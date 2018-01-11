Хакер из США годами следил за людьми через их компьютеры

12:20 11 января 2018 5

Хакер воровал личные данные других пользователей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американский хакер из Огайо по имени Филлип Дурачински на протяжении тринадцати лет следил за жителями Штатов через камеры и микрофоны их компьютеров. Для этого он разработал вирусную программу Fruitfly.

Злоумышленник мог фиксировать, что пользователь пишет, чем интересуется в Сети и чем занимается, передает «Экономика сегодня». Дурачински воровал личные сведения: банковские, налоговые и медицинские данные, фотографии, поисковые запросы и сообщения с сотен компьютеров, принадлежащих частным лицам, различным компаниям и учреждениям. По данным правоохранительных органов, хакер составлял подробные отчеты о том, что ему удалось разузнать.

Ранее сообщалось, что миллионы пользователей популярного ресурса с порнографическим контентом подхватили компьютерные вирусы. Как писало «Утро.ру», хакеры использовали жертв в том числе для накрутки посещаемости других сайтов. Также «URA.RU» сообщало, что хакер из Екатеринбурга создал вирус по заданию ФСБ. Сотрудника службы безопасности арестовали в конце 2016 года по делу о госизмене.