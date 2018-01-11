Стало известно, из каких Telegram-каналов Путин узнает новости

18:37 11 января 2018 0

Некоторые сообщения из telegram-каналов попадают в поле зрения президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин получает информацию только из тех telegram-каналов, которые достойны внимания, рассказал Дмитрий Песков. По его словам, многие публикации в этой соцсети отличаются довольно низким качеством.

«Согласитесь, что большинство сообщений, политологических или околополитологических, представляют собой информационные потоки очень низкого качества, если не сказать худшего», — цитирует Пескова «Российская газета». Для президента готовится отдельный дайджест по информационным сообщениям из интернета, и там нередко упоминаются telegram-каналы, сказал пресс-секретарь Путина.

Вполне возможно, что скоро Владимир Путин заведет собственный telegram-канал, писало ранее «URA.RU». В его избирательном штабе не исключили, что президент будет представлен во всех соцсетях.