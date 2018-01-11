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11 января 2018
10 января 2018
09 января 2018
18:51  11 января 2018 0

В Перми сообщили подробности нелепой смерти малыша от ОРВИ

Интервью с Олегом Якубовичем. Екатеринбург, реанимация, реанимация ребенка, манекен, НИИ ОММ, институт материнства и младенчества, лечение, кислородная маска, ребенок, медицина, симулятор, медицинская помощь, врач, реанимация новорожденных, симуляционный центр
Врачи просто не успели спасти ребенка, который поступил в больницу в тяжелом состоянииФото: Анна Майорова © URA.RU

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали подробности шокирующей гибели маленького мальчика от ОРВИ. По словам чиновников, родители пытались лечить мальчика дома и не пришли на повторный прием к терапевту. В ведомстве добавили, что случай смерти малыша будет рассмотрен комиссией министерства.

Мальчик, которому исполнилось один год и 10 месяцев, умер в больнице Кудымкара 1 января. Малыша привезли в столицу Коми-округа 31 декабря из больницы в поселке Ошиб. Ему был поставлен диагноз, который привыкли считать нестрашным — ОРВИ.

«Ребенок относился к категории часто болеющих детей. Получал амбулаторное лечение по поводу ОРВИ, но родители на повторный прием не пришли, а обратились за медицинской помощью лишь при значительном ухудшении состояния здоровья мальчика. Медицинская помощь в учреждениях здравоохранения ему была оказана, однако течение заболевания было крайне тяжелым, и спасти ребенка не удалось. Предварительная причина гибели — ОРВИ, тяжелое течение», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого минздрава.

По информации «URA.RU», семья, где рос мальчик, не относится к категории неблагополучных. По крайней мере, на учете она не состояла.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.RU»
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