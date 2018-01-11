В Перми сообщили подробности нелепой смерти малыша от ОРВИ

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали подробности шокирующей гибели маленького мальчика от ОРВИ. По словам чиновников, родители пытались лечить мальчика дома и не пришли на повторный прием к терапевту. В ведомстве добавили, что случай смерти малыша будет рассмотрен комиссией министерства.
Мальчик, которому исполнилось один год и 10 месяцев, умер в больнице Кудымкара 1 января. Малыша привезли в столицу Коми-округа 31 декабря из больницы в поселке Ошиб. Ему был поставлен диагноз, который привыкли считать нестрашным — ОРВИ.
«Ребенок относился к категории часто болеющих детей. Получал амбулаторное лечение по поводу ОРВИ, но родители на повторный прием не пришли, а обратились за медицинской помощью лишь при значительном ухудшении состояния здоровья мальчика. Медицинская помощь в учреждениях здравоохранения ему была оказана, однако течение заболевания было крайне тяжелым, и спасти ребенка не удалось. Предварительная причина гибели — ОРВИ, тяжелое течение», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого минздрава.
По информации «URA.RU», семья, где рос мальчик, не относится к категории неблагополучных. По крайней мере, на учете она не состояла.