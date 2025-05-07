Прибыль пермского завода «Камтэкс-Химпром» упала на четверть

Чистая прибыль пермского предприятия АО «Камтэкс-Химпром» в 2024 году снизилась на 27% и составила 504 миллиона рублей. Об этом свидетельствует информация, размещенная в финансовой отчетности компании за прошедший год.
По данным отчетности, несмотря на падение прибыли, выручка компании по итогам 2024 года увеличилась на 8% — с 5,7 до 6,1 миллиарда рублей. При этом дебиторская задолженность предприятия выросла до 967 миллионов рублей, что на 38% больше по сравнению с предыдущим годом, а кредиторская задолженность увеличилась на 103% и достигла 472 миллионов рублей.
Ранее в 2022 году завод «Камтэкс-Химпром» был вынужден временно прекратить производство из-за сложностей с экспортом, который составлял до 80% реализации продукции. Генеральный директор компании Оксана Бреднева в интервью изданию «Коммерсант Прикамье» поясняла, что восстановление работы предприятия произошло только в октябре того же года после нескольких месяцев простоя.
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