07 мая 2025

Прибыль пермского завода «Камтэкс-Химпром» упала на четверть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выручка предприятия сократилась по итогам 2024 года
Выручка предприятия сократилась по итогам 2024 года Фото:

Чистая прибыль пермского предприятия АО «Камтэкс-Химпром» в 2024 году снизилась на 27% и составила 504 миллиона рублей. Об этом свидетельствует информация, размещенная в финансовой отчетности компании за прошедший год.

По данным отчетности, несмотря на падение прибыли, выручка компании по итогам 2024 года увеличилась на 8% — с 5,7 до 6,1 миллиарда рублей. При этом дебиторская задолженность предприятия выросла до 967 миллионов рублей, что на 38% больше по сравнению с предыдущим годом, а кредиторская задолженность увеличилась на 103% и достигла 472 миллионов рублей.

Ранее в 2022 году завод «Камтэкс-Химпром» был вынужден временно прекратить производство из-за сложностей с экспортом, который составлял до 80% реализации продукции. Генеральный директор компании Оксана Бреднева в интервью изданию «Коммерсант Прикамье» поясняла, что восстановление работы предприятия произошло только в октябре того же года после нескольких месяцев простоя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чистая прибыль пермского предприятия АО «Камтэкс-Химпром» в 2024 году снизилась на 27% и составила 504 миллиона рублей. Об этом свидетельствует информация, размещенная в финансовой отчетности компании за прошедший год. По данным отчетности, несмотря на падение прибыли, выручка компании по итогам 2024 года увеличилась на 8% — с 5,7 до 6,1 миллиарда рублей. При этом дебиторская задолженность предприятия выросла до 967 миллионов рублей, что на 38% больше по сравнению с предыдущим годом, а кредиторская задолженность увеличилась на 103% и достигла 472 миллионов рублей. Ранее в 2022 году завод «Камтэкс-Химпром» был вынужден временно прекратить производство из-за сложностей с экспортом, который составлял до 80% реализации продукции. Генеральный директор компании Оксана Бреднева в интервью изданию «Коммерсант Прикамье» поясняла, что восстановление работы предприятия произошло только в октябре того же года после нескольких месяцев простоя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...