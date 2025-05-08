Пермский разработчик ПД-14 завершил допэмиссию, получив 17 рублей наличными

АО «ОДК-Авиадвигатель», разработчик авиационного двигателя ПД-14, завершило размещение дополнительной эмиссии акций, разместив лишь 34,6 млн штук вместо запланированного 1 млрд. Об этом говорится в официальном сообщении компании по итогам допэмиссии, опубликованном на сайте раскрытия корпоративной информации.
Изначально общество планировало увеличить уставный капитал на 3,5 млрд рублей за счет выпуска 1 млрд новых акций номиналом 3 рубля 50 копеек каждая. Однако за три года допэмиссии удалось разместить только 3,4% от этого объема — 34,6 млн акций. «Большая часть дополнительной эмиссии была оплачена путем зачета денежных требований, денежными средствами было оплачено лишь 17 рублей допэмиссии», — цитирует содержание документа «Коммерсант-Прикамье». Кто из акционеров приобрел ценные бумаги, компания не раскрывает.
АО «ОДК-Авиадвигатель» — пермское конструкторское бюро, которое исторически разрабатывает двигатели для ведущих российских авиапредприятий. На предприятии были созданы двигатели ПС-90 для самолетов Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204/214, а также двигатель ПД-14 для перспективного лайнера МС-21. По итогам 2024 года выручка АО составила 26 млрд рублей, чистая прибыль — 929,5 млн рублей. Уставный капитал компании после завершения допэмиссии составляет 184 млн рублей.
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