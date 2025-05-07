В Пермь своим ходом прибыл знаменитый танк Т-34, который примет участие в параде в честь Дня Победы. Во время репетиции мероприятия 7 мая была представлена эта легендарная боевая машина, участвовавшая в боях против фашистских войск и связанная с героическим прошлым 16-й Гвардейской танковой дивизии.
«После окончания войны дивизия базировалось в немецком городе Нойштрелиц. А в 1993 году была переведена в район города Чайковский, где Т-34 установили в качестве памятника», — сообщает «КП-Пермь».
Танк уже дважды становился частью праздничных парадов: десять и пять лет назад. В первый из этих случаев его транспортировали на платформе, поскольку машина была не на ходу. К 75-летию Победы Т-34 прошел капитальную подготовку и смог самостоятельно проехать по Октябрьской площади Перми. После этого памятник вновь возвратили на постамент в Чайковском. В преддверии очередного юбилея Победы танк вновь доставили в Пермь для участия в праздничных мероприятиях.
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