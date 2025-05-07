07 мая 2025

В Параде Победы в Перми примет участие легендарный танк Т-34. Видео

В Параде Победы в Перми примет участие танк Т-34
© Служба новостей «URA.RU»
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Он прибыл своим ходом
Он прибыл своим ходом Фото:

В Пермь своим ходом прибыл знаменитый танк Т-34, который примет участие в параде в честь Дня Победы. Во время репетиции мероприятия 7 мая была представлена эта легендарная боевая машина, участвовавшая в боях против фашистских войск и связанная с героическим прошлым 16-й Гвардейской танковой дивизии.

«После окончания войны дивизия базировалось в немецком городе Нойштрелиц. А в 1993 году была переведена в район города Чайковский, где Т-34 установили в качестве памятника», — сообщает «КП-Пермь». 

Танк уже дважды становился частью праздничных парадов: десять и пять лет назад. В первый из этих случаев его транспортировали на платформе, поскольку машина была не на ходу. К 75-летию Победы Т-34 прошел капитальную подготовку и смог самостоятельно проехать по Октябрьской площади Перми. После этого памятник вновь возвратили на постамент в Чайковском. В преддверии очередного юбилея Победы танк вновь доставили в Пермь для участия в праздничных мероприятиях.

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В Пермь своим ходом прибыл знаменитый танк Т-34, который примет участие в параде в честь Дня Победы. Во время репетиции мероприятия 7 мая была представлена эта легендарная боевая машина, участвовавшая в боях против фашистских войск и связанная с героическим прошлым 16-й Гвардейской танковой дивизии. «После окончания войны дивизия базировалось в немецком городе Нойштрелиц. А в 1993 году была переведена в район города Чайковский, где Т-34 установили в качестве памятника», — сообщает «КП-Пермь».  Танк уже дважды становился частью праздничных парадов: десять и пять лет назад. В первый из этих случаев его транспортировали на платформе, поскольку машина была не на ходу. К 75-летию Победы Т-34 прошел капитальную подготовку и смог самостоятельно проехать по Октябрьской площади Перми. После этого памятник вновь возвратили на постамент в Чайковском. В преддверии очередного юбилея Победы танк вновь доставили в Пермь для участия в праздничных мероприятиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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