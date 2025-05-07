Пермяки стали чаще покупать антиквариат

В первом квартале 2025 года объем продаж антиквариата в Пермском крае вырос на 31%, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Жители региона проявили повышенный интерес к классическим коллекционным категориям — предметам, связанным с известными личностями, монетам, почтовым маркам и открыткам, продажи которых увеличились на 42%.
«Реализация антикварной посуды и кухонной утвари выросла на 19%. А спрос на старинную мебель и предметы интерьера поднялся на 10%», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на представителей платформы «Авито».
На традиционные объекты коллекционирования в первом квартале 2025 года пришлось 64% всех продаж антикварных товаров в Пермском крае. На втором месте оказалась антикварная посуда с долей 18%, третью позицию заняла мебель и интерьерные предметы — 10%. На часы приходится 3% реализованных товаров, на ювелирные изделия — 2%.
Среди наиболее примечательных лотов эксперты выделили шахматы, изготовленные вручную из бивня мамонта, серебра и золота, посвященные Полтавской битве. Продавец оценил этот экземпляр в 3 миллиона рублей. Также был отмечен другой интересный предмет — футляр для пенсне, выполненный фирмой Фаберже из карельской березы с декоративными элементами из серебра и бриллиантом. По словам продавца, изделие датируется 1880–1890 годами и выставлено за 450 тысяч рублей.
Кроме того, среди интерьерных объектов можно найти такие предложения, как коллекция деревянных панно и скульптур «История России в резном дереве» стоимостью 700 тысяч рублей. А также антикварный английский полубуфет XVIII века из дуба цвета жженой умбры, выставленный за 536,3 тысячи рублей.
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