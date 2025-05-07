В Перми встреча любителей заниженных автомобилей закончилась массовыми штрафами

В Перми собрались вместе местные любители заниженных автомобилей, но их акция привлекла внимание правоохранительных органов. Участникам мероприятия выписали 38 административных протоколов за незаконные изменения конструкции машин и тонировку. Об этом сообщается Госавтоинспекция Перми в своем telegram-канале.
«Одно из пермских автосообществ провело мероприятие, где владельцы представили свои модифицированные автомобили, включая машины с измененным клиренсом и тонированными стеклами. Сотрудники ГАИ провели проверку и по итогам встречи составили 38 административных материалов за нарушения ПДД. Всем нарушителям были вынесены требования о прекращении эксплуатации автомобилей с незаконными изменениями», — рассказали в ведомстве.
Госавтоинспекция напоминает, что передвигаться на таких транспортных средствах по дорогам общего пользования запрещено. В случае необходимости перевозки автомобиля с подобными нарушениями рекомендуется воспользоваться услугами эвакуатора, чтобы избежать штрафных санкций.
Ранее в Перми сотрудники Госавтоинспекции уже усиливали контроль за дорожным движением, проводя рейды по выявлению грубых нарушений ПДД, в том числе управления автомобилем в состоянии опьянения и других опасных действий на дороге. Власти регулярно напоминают о недопустимости эксплуатации транспорта с незаконными изменениями и призывают водителей соблюдать правила ради безопасности всех участников движения.
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