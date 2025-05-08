Кадыров рассказал о встрече с Путиным на фоне слухов об отставке

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне появившихся в СМИ сообщений о его возможной отставке. Об этом сообщил Кадыров в своих соцсетях, отметив, что встреча прошла продуктивно.
«Рабочая встреча с нашим президентом у нас прошла продуктивно», — написал глава Чечни в своем telegram-канале. Кадыров отметил, что Путин, комментируя слухи об отставке главы Чечни, сослался на знаменитую фразу Марка Твена: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены». Глава государства подчеркнул, что впереди еще много работы.
Ранее Путин опроверг появившиеся слухи о возможной отставке Кадырова. В ходе встречи, состоявшейся в Кремле 7 мая, глава государства отметил, что испытывает гордость за достижения региона.
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