Кадыров рассказал о встрече с Путиным на фоне слухов об отставке

Кадыров: рабочая встреча с Путиным прошла продуктивно
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Кадыров встретился с Путиным 8 мая
Кадыров встретился с Путиным 8 мая Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне появившихся в СМИ сообщений о его возможной отставке. Об этом сообщил Кадыров в своих соцсетях, отметив, что встреча прошла продуктивно.

«Рабочая встреча с нашим президентом у нас прошла продуктивно», — написал глава Чечни в своем telegram-канале. Кадыров отметил, что Путин, комментируя слухи об отставке главы Чечни, сослался на знаменитую фразу Марка Твена: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены». Глава государства подчеркнул, что впереди еще много работы.

Ранее Путин опроверг появившиеся слухи о возможной отставке Кадырова. В ходе встречи, состоявшейся в Кремле 7 мая, глава государства отметил, что испытывает гордость за достижения региона.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне появившихся в СМИ сообщений о его возможной отставке. Об этом сообщил Кадыров в своих соцсетях, отметив, что встреча прошла продуктивно. «Рабочая встреча с нашим президентом у нас прошла продуктивно», — написал глава Чечни в своем telegram-канале. Кадыров отметил, что Путин, комментируя слухи об отставке главы Чечни, сослался на знаменитую фразу Марка Твена: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены». Глава государства подчеркнул, что впереди еще много работы. Ранее Путин опроверг появившиеся слухи о возможной отставке Кадырова. В ходе встречи, состоявшейся в Кремле 7 мая, глава государства отметил, что испытывает гордость за достижения региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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