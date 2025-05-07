07 мая 2025

В День Победы пермяков ждет прохладная и дождливая погода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В День Победы в Перми будет пасмурно
В День Победы в Перми будет пасмурно Фото:

В День Победы в Перми будет прохладно и пройдут дожди. Максимальная температура воздуха составит +9 градусов. Такой прогноз дает сайт Gismeteo.

«В Перми 9 мая ожидается пасмурная погода. Утром пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +9 градусов. К вечеру она незначительно опустится — до +7 градусов», — указано в сервисе.

Ранее URA.RU рассказывало, что период дождей завершится 11 мая. В Перми немного потеплеет, но температура воздуха не поднимется выше +15 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В День Победы в Перми будет прохладно и пройдут дожди. Максимальная температура воздуха составит +9 градусов. Такой прогноз дает сайт Gismeteo. «В Перми 9 мая ожидается пасмурная погода. Утром пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +9 градусов. К вечеру она незначительно опустится — до +7 градусов», — указано в сервисе. Ранее URA.RU рассказывало, что период дождей завершится 11 мая. В Перми немного потеплеет, но температура воздуха не поднимется выше +15 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...