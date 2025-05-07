В День Победы пермяков ждет прохладная и дождливая погода

В День Победы в Перми будет пасмурно
В День Победы в Перми будет прохладно и пройдут дожди. Максимальная температура воздуха составит +9 градусов. Такой прогноз дает сайт Gismeteo.
«В Перми 9 мая ожидается пасмурная погода. Утром пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +9 градусов. К вечеру она незначительно опустится — до +7 градусов», — указано в сервисе.
Ранее URA.RU рассказывало, что период дождей завершится 11 мая. В Перми немного потеплеет, но температура воздуха не поднимется выше +15 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!