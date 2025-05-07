07 мая 2025

Пермские музыканты исполнили легендарную песню «Темная ночь». Видео

Пермские музыканты исполнили песню военных лет «Темная ночь»
© Служба новостей «URA.RU»
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В честь Дня Победы пермские музыканты подготовили особый видеоклип
В честь Дня Победы пермские музыканты подготовили особый видеоклип Фото:

В честь Дня Победы пермские музыканты подготовили особый видеоклип. Они исполнили легендарную песню военных лет «Темная ночь». 

«В проекте приняли участие учащийся музыкальной школы №1, популярная в Перми группа „Элькапитан“, хор студентов Краевой музыкальной школы, баритон Александр Андронов, солист хора „Душа поет“ Совета ветеранов Ленинского района Анатолий Литвинов. А также руководитель музыкального кружка при Совете ветеранов Елена Александровна Попова», — написал в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин. 

Креативную аранжировку композиции создал композитор и музыкант Никита Савостин. Проект призван напомнить о подвиге героев и подчеркнуть объединяющую силу музыки.

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В честь Дня Победы пермские музыканты подготовили особый видеоклип. Они исполнили легендарную песню военных лет «Темная ночь».  «В проекте приняли участие учащийся музыкальной школы №1, популярная в Перми группа „Элькапитан“, хор студентов Краевой музыкальной школы, баритон Александр Андронов, солист хора „Душа поет“ Совета ветеранов Ленинского района Анатолий Литвинов. А также руководитель музыкального кружка при Совете ветеранов Елена Александровна Попова», — написал в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.  Креативную аранжировку композиции создал композитор и музыкант Никита Савостин. Проект призван напомнить о подвиге героев и подчеркнуть объединяющую силу музыки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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