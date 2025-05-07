В честь Дня Победы пермские музыканты подготовили особый видеоклип. Они исполнили легендарную песню военных лет «Темная ночь».
«В проекте приняли участие учащийся музыкальной школы №1, популярная в Перми группа „Элькапитан“, хор студентов Краевой музыкальной школы, баритон Александр Андронов, солист хора „Душа поет“ Совета ветеранов Ленинского района Анатолий Литвинов. А также руководитель музыкального кружка при Совете ветеранов Елена Александровна Попова», — написал в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.
Креативную аранжировку композиции создал композитор и музыкант Никита Савостин. Проект призван напомнить о подвиге героев и подчеркнуть объединяющую силу музыки.
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