В Пермском крае снизилась добыча полезных ископаемых

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Добыча полезных ископаемых снизилась
Добыча полезных ископаемых снизилась Фото:

В Пермском крае зафиксировано снижение добычи полезных ископаемых и одновременный рост заработных плат. Такие данные содержатся в докладе о социально-экономическом положении региона за январь–март 2024 года, опубликованном органом государственной статистики Пермьстат.

Согласно сообщению ведомства, показатели добычи полезных ископаемых в марте 2024 года снизились на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом среднемесячная начисленная номинальная зарплата в регионе увеличилась на 14% в годовом выражении. «Реальные зарплаты прикамцев выросли только на 3,3%, — следует из материалов доклада. — Сильнее всего за указанный период упал уровень безработицы в Пермском крае: на 34,9%. Официально зарегистрированных безработных в Прикамье 3 тыс. человек по состоянию на март».

В докладе также отмечается рост потребительских цен на 10,5%. Объем потребительских услуг снизился на 0,9%, обороты розничной торговли выросли на 3,6%, а обороты предприятий общественного питания уменьшились на 4%. Наиболее заметным стал рост в строительной сфере: количество введенных в эксплуатацию жилых домов увеличилось на 52,3% с марта прошлого года.

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В Пермском крае зафиксировано снижение добычи полезных ископаемых и одновременный рост заработных плат. Такие данные содержатся в докладе о социально-экономическом положении региона за январь–март 2024 года, опубликованном органом государственной статистики Пермьстат. Согласно сообщению ведомства, показатели добычи полезных ископаемых в марте 2024 года снизились на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом среднемесячная начисленная номинальная зарплата в регионе увеличилась на 14% в годовом выражении. «Реальные зарплаты прикамцев выросли только на 3,3%, — следует из материалов доклада. — Сильнее всего за указанный период упал уровень безработицы в Пермском крае: на 34,9%. Официально зарегистрированных безработных в Прикамье 3 тыс. человек по состоянию на март». В докладе также отмечается рост потребительских цен на 10,5%. Объем потребительских услуг снизился на 0,9%, обороты розничной торговли выросли на 3,6%, а обороты предприятий общественного питания уменьшились на 4%. Наиболее заметным стал рост в строительной сфере: количество введенных в эксплуатацию жилых домов увеличилось на 52,3% с марта прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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