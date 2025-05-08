Путин подписал указ о новых соцгарантиях для семей военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о расширении социальных гарантий для семей военнослужащих. Согласно указу, семьи могут получить бесплатные путевки в санатории для реабилитации после лечения.
«Предоставить членам семей военнослужащих сотрудников право на получение бесплатной путевки в санаторно-курортную организацию», — сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля. Также предусмотрен бесплатный проезд в медицинские учреждения и обратно для сопровождения и лечения.
Указ определяет, кто считается членом семьи: это родители, супруги, дети, внуки, братья, сестры и другие близкие родственники. Социальные гарантии предоставляются одному члену семьи по выбору и один раз в каждом случае получения увечья или заболевания. Эти меры действуют во время специальной военной операции и в течение шести месяцев после ее завершения.
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