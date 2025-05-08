Путин подписал указ о новых соцгарантиях для семей военнослужащих

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Социальные гарантии предоставляются одному члену семьи по выбору
Социальные гарантии предоставляются одному члену семьи по выбору Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о расширении социальных гарантий для семей военнослужащих. Согласно указу, семьи могут получить бесплатные путевки в санатории для реабилитации после лечения.

«Предоставить членам семей военнослужащих сотрудников право на получение бесплатной путевки в санаторно-курортную организацию», — сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля. Также предусмотрен бесплатный проезд в медицинские учреждения и обратно для сопровождения и лечения.

Указ определяет, кто считается членом семьи: это родители, супруги, дети, внуки, братья, сестры и другие близкие родственники. Социальные гарантии предоставляются одному члену семьи по выбору и один раз в каждом случае получения увечья или заболевания. Эти меры действуют во время специальной военной операции и в течение шести месяцев после ее завершения.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о расширении социальных гарантий для семей военнослужащих. Согласно указу, семьи могут получить бесплатные путевки в санатории для реабилитации после лечения. «Предоставить членам семей военнослужащих сотрудников право на получение бесплатной путевки в санаторно-курортную организацию», — сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля. Также предусмотрен бесплатный проезд в медицинские учреждения и обратно для сопровождения и лечения. Указ определяет, кто считается членом семьи: это родители, супруги, дети, внуки, братья, сестры и другие близкие родственники. Социальные гарантии предоставляются одному члену семьи по выбору и один раз в каждом случае получения увечья или заболевания. Эти меры действуют во время специальной военной операции и в течение шести месяцев после ее завершения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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