Фейерверк на День Победы в Перми запустят с городского пляжа

08 мая 2025 в 17:00 Размер текста - 17 +

Смотреть на фейерверк лучше с набережной Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Праздничный салют 9 мая прогремит в Перми над Камой. Пиротехники запустят фейерверк с городского пляжа около Коммунального моста. Поэтому наблюдать его лучше всего с центральной набережной. «Праздничный фейерверк 9 мая будет запущен в 23:00 с территории городского пляжа», — указано в афише мэрии Перми. На этом программа празднования 80-летия Победы в городе будет завершена. Вечером в День Победы будет запущена специальная городская электричка. На станции Пермь I она будет ждать пассажиров по завершении салюта — в 23:27. Далее она проследует в сторону Левшино и по кольцу дойдет до Перми II. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Праздничный салют 9 мая прогремит в Перми над Камой. Пиротехники запустят фейерверк с городского пляжа около Коммунального моста. Поэтому наблюдать его лучше всего с центральной набережной. «Праздничный фейерверк 9 мая будет запущен в 23:00 с территории городского пляжа», — указано в афише мэрии Перми. На этом программа празднования 80-летия Победы в городе будет завершена. Вечером в День Победы будет запущена специальная городская электричка. На станции Пермь I она будет ждать пассажиров по завершении салюта — в 23:27. Далее она проследует в сторону Левшино и по кольцу дойдет до Перми II.