07 мая 2025

Фейерверк на День Победы в Перми запустят с городского пляжа

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Смотреть на фейерверк лучше с набережной Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Праздничный салют 9 мая прогремит в Перми над Камой. Пиротехники запустят фейерверк с городского пляжа около Коммунального моста. Поэтому наблюдать его лучше всего с центральной набережной.

«Праздничный фейерверк 9 мая будет запущен в 23:00 с территории городского пляжа», — указано в афише мэрии Перми. На этом программа празднования 80-летия Победы в городе будет завершена.

Вечером в День Победы будет запущена специальная городская электричка. На станции Пермь I она будет ждать пассажиров по завершении салюта — в 23:27. Далее она проследует в сторону Левшино и по кольцу дойдет до Перми II.

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Праздничный салют 9 мая прогремит в Перми над Камой. Пиротехники запустят фейерверк с городского пляжа около Коммунального моста. Поэтому наблюдать его лучше всего с центральной набережной. «Праздничный фейерверк 9 мая будет запущен в 23:00 с территории городского пляжа», — указано в афише мэрии Перми. На этом программа празднования 80-летия Победы в городе будет завершена. Вечером в День Победы будет запущена специальная городская электричка. На станции Пермь I она будет ждать пассажиров по завершении салюта — в 23:27. Далее она проследует в сторону Левшино и по кольцу дойдет до Перми II.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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