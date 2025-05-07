Фейерверк на День Победы в Перми запустят с городского пляжа

Смотреть на фейерверк лучше с набережной
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
Праздничный салют 9 мая прогремит в Перми над Камой. Пиротехники запустят фейерверк с городского пляжа около Коммунального моста. Поэтому наблюдать его лучше всего с центральной набережной.
«Праздничный фейерверк 9 мая будет запущен в 23:00 с территории городского пляжа», — указано в афише мэрии Перми. На этом программа празднования 80-летия Победы в городе будет завершена.
Вечером в День Победы будет запущена специальная городская электричка. На станции Пермь I она будет ждать пассажиров по завершении салюта — в 23:27. Далее она проследует в сторону Левшино и по кольцу дойдет до Перми II.
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