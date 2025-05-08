В Перми ограничат движение велосипедистов и самокатчиков в День Победы

В День Победы в Перми вводятся ограничения на передвижение велосипедов, гироскутеров и самокатов в местах проведения праздничных мероприятий. Такое решение принято для обеспечения безопасности жителей и гостей города, сообщает пресс-служба администрации Перми.
«В целях обеспечения общественного порядка и безопасности участников и гостей праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в зонах их проведения будет ограничено движение средств индивидуальной мобильности — велосипедов, гироскутеров, самокатов», — говорится в сообщении администрации города. Жителям и туристам рекомендовано воспользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей или средств индивидуальной мобильности.
Общественную безопасность в ходе праздничных мероприятий будут обеспечивать сотрудники полиции и частных охранных предприятий. Кроме того, к охране порядка планируется привлечь курсантов Пермского военного института войск национальной гвардии РФ и Пермского института ФСИН России. Также на территории проведения торжеств будут дежурить бригады скорой медицинской помощи.
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