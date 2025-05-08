В Перми ограничат движение велосипедистов и самокатчиков в День Победы

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Проехать по центру города на велосипеде будет невозможно
Проехать по центру города на велосипеде будет невозможно Фото:

В День Победы в Перми вводятся ограничения на передвижение велосипедов, гироскутеров и самокатов в местах проведения праздничных мероприятий. Такое решение принято для обеспечения безопасности жителей и гостей города, сообщает пресс-служба администрации Перми.

«В целях обеспечения общественного порядка и безопасности участников и гостей праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в зонах их проведения будет ограничено движение средств индивидуальной мобильности — велосипедов, гироскутеров, самокатов», — говорится в сообщении администрации города. Жителям и туристам рекомендовано воспользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей или средств индивидуальной мобильности.

Общественную безопасность в ходе праздничных мероприятий будут обеспечивать сотрудники полиции и частных охранных предприятий. Кроме того, к охране порядка планируется привлечь курсантов Пермского военного института войск национальной гвардии РФ и Пермского института ФСИН России. Также на территории проведения торжеств будут дежурить бригады скорой медицинской помощи.

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В День Победы в Перми вводятся ограничения на передвижение велосипедов, гироскутеров и самокатов в местах проведения праздничных мероприятий. Такое решение принято для обеспечения безопасности жителей и гостей города, сообщает пресс-служба администрации Перми. «В целях обеспечения общественного порядка и безопасности участников и гостей праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в зонах их проведения будет ограничено движение средств индивидуальной мобильности — велосипедов, гироскутеров, самокатов», — говорится в сообщении администрации города. Жителям и туристам рекомендовано воспользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей или средств индивидуальной мобильности. Общественную безопасность в ходе праздничных мероприятий будут обеспечивать сотрудники полиции и частных охранных предприятий. Кроме того, к охране порядка планируется привлечь курсантов Пермского военного института войск национальной гвардии РФ и Пермского института ФСИН России. Также на территории проведения торжеств будут дежурить бригады скорой медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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