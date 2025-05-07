07 мая 2025

Бывший глава минздрава Прикамья Тришкин получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Экс-глава минздрава Пермского края награжден орденом
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Тришкин награжден орденом
Дмитрий Тришкин награжден орденом Фото:

Бывший министр здравоохранения Пермского края, а ныне начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России Дмитрий Тришкин удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Как уточнил собеседник издания, высокую государственную награду Дмитрий Тришкин получил за значительный вклад в развитие отечественной медицины и организацию системы здравоохранения. «Дмитрий Тришкин награжден орденом „За заслуги перед Отечеством“ четвертой степени», — сообщил источник «Коммерсант-Прикамье». Официальные комментарии от самого Тришкина или представителей Минобороны на момент публикации не поступили.

Дмитрий Тришкин родился в 1973 году в Перми, окончил Пермскую государственную медицинскую академию и Пермский государственный технический университет. За свою профессиональную деятельность он прошел путь от главного хирурга Пермской областной клинической больницы до министра здравоохранения Пермского края (2009–2012) и Московской области (с 2012 года). С 2013 года занимает руководящие посты в системе военно-медицинского управления Минобороны РФ.

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Бывший министр здравоохранения Пермского края, а ныне начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России Дмитрий Тришкин удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Как уточнил собеседник издания, высокую государственную награду Дмитрий Тришкин получил за значительный вклад в развитие отечественной медицины и организацию системы здравоохранения. «Дмитрий Тришкин награжден орденом „За заслуги перед Отечеством“ четвертой степени», — сообщил источник «Коммерсант-Прикамье». Официальные комментарии от самого Тришкина или представителей Минобороны на момент публикации не поступили. Дмитрий Тришкин родился в 1973 году в Перми, окончил Пермскую государственную медицинскую академию и Пермский государственный технический университет. За свою профессиональную деятельность он прошел путь от главного хирурга Пермской областной клинической больницы до министра здравоохранения Пермского края (2009–2012) и Московской области (с 2012 года). С 2013 года занимает руководящие посты в системе военно-медицинского управления Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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