Пермякам рассказали, как будет проходить шествие «Бессмертного полка» 9 Мая

В Перми в 2025 году впервые с 2022 года вновь состоится шествие «Бессмертного полка» в традиционном, очном формате. В мероприятии примут участие тысячи жителей города, которые пройдут по центральным улицам с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны, внесших вклад в освобождение мира от нацизма.
«Начало шествия запланировано после завершения торжественного марша войск Пермского гарнизона; ориентировочное время старта колонн — 11:20. Формирование участников „Бессмертного полка“ будет организовано на четной стороне Комсомольского проспекта, начиная от улицы Пушкина, а также на улице Революции — на участке от стадиона „Динамо“ до стадиона „Юность“», — сообщают организаторы.
Для обеспечения безопасности предусмотрено четыре входные зоны, оснащенные металлодетекторами: две из них расположены на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Революции, еще по одной — на улице Революции напротив стадионов «Динамо» и «Юность».
Маршрут шествия пройдет по Комсомольскому проспекту до здания ЦУМа, затем по улице Ленина до Театра-Театра. Поддерживать порядок и помогать участникам будут порядка 500 волонтеров.
Организаторы напоминают, что присоединившись к колонне «Бессмертного полка», участники не смогут наблюдать за военным парадом. Также добавление в шествие после его начала не предусмотрено.
Ранее URA.RU сообщало о том, что АО «ОДК-Авиадвигатель» и АО «ОДК-Пермские моторы» соберут свой «Бессмертный полк». Работники пройдут с портретами коллег-участников Великой Отечественной войны по территории предприятий. В акции примут участие до тысячи человек. Шествие завершится минутой молчания и заводским гудком.
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