Пермский дворец спорта «Молот» терпит многомиллионные убытки

УДС «Молот» в Перми по итогам 2024 года сократил выручку и значительно увеличил убытки. Как сообщается в данных сервиса «СПАРК-Интерфакс», управляющая компания объекта — ООО «Молот» — завершила год с выручкой в 102 млн рублей, что ниже прошлогоднего показателя (115 млн рублей). Финансовый результат оказался отрицательным: убытки предприятия за год выросли до 33 млн рублей против 1,5 млн рублей годом ранее.
Владеющая дворцом спорта Корпорация развития Пермского края пояснила причины ухудшения финансовых показателей. «УДС „Молот“ в приоритетном порядке предоставляется для матчей спортивных клубов БК „Парма“ и ХК „Молот“, а также для тренировок Академии игровых видов спорта. Это занимает 75% всего возможного времени по итогам работы УДС в 2024 году. Доходы от данной аренды, рост которых органичен возможностями указанных учреждений, финансируемых из бюджета Пермского края, не покрывает операционных расходов на содержание объекта. Доходы от проведения культурно-массовых мероприятий выше, чем доходы от аренды объектов под спортивные цели. Но количество таких мероприятий невелико, поскольку они проводятся только в периоды „свободного льда“. При этом в части расходов по итогам года произошел рост, вызванный увеличением кадастровой стоимости здания УДС (увеличение имущественных налогов и амортизации), а также увеличением коммунальных платежей», — пояснили в КРПК изданию «Коммерсант-Прикамье».
В корпорации также отметили, что ограниченное количество культурно-массовых мероприятий связано с расписанием спортивных событий и высокой загрузкой дворца спорта. Кроме того, дальнейший рост доходов от аренды невозможен без увеличения финансирования спортивных клубов, а увеличение налоговой и коммунальной нагрузки дополнительно влияет на финансовое состояние учреждения.
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