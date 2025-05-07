Согласно информации, опубликованной Росстатом, в период с 29 апреля по 5 мая зафиксированы изменения средних цен на нефтепродукты. В Пермском крае стоимость литра бензина на автозаправочных станциях за неделю снизилась на 8 копеек, составив 59 рублей 12 копеек.
«Снижение цен отмечено у двух марок топлива: бензин марки АИ-92 подешевел с 56 рублей 25 копеек до 56 рублей 17 копеек за литр, а АИ-95 – с 61 рублей 17 копеек до 61 рубля 10 копеек. Средние цены на АИ-98 и дизельное топливо остались без изменений и составили соответственно 85 рублей 28 копеек и 71 рублей 86 копеек за литр», — сообщает ведомство на своем официальном сайте.
В Приволжском федеральном округе (ПФО) средняя цена бензина достигла 57 рублей 86 копеек за литр, увеличившись на 3 копейки за неделю. Дизельное топливо в округе подорожало на 6 копеек, до 68 рублей 9 копеек за литр. Самый высокий уровень цен на бензин в ПФО зафиксирован на автозаправках Нижегородской области — 59 рублей 48 копеек за литр (рост на 2 копейки), а на дизельное топливо — в Пермском крае.
В целом по России средняя цена бензина за неделю увеличилась на 4 копейки и составила 59 рублей 70 копеек за литр. Дизельное топливо подорожало на 5 копеек — до 71 рубля 30 копеек за литр.
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