Сдать биометрию соглашается каждый четвертый житель Перми

Только 23% жителей Перми соглашаются сдавать биометрические данные, когда получают такое предложение. Исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob.
«20% пермякам предлагали сдать биометрические данные. Однако соглашаются на это только 23% респондентов», — говорится в исследовании.
При этом мужчины получают такие запросы чаще (22% против 17% среди женщин) и чаще соглашаются на сдачу данных. В возрастной группе от 35 до 45 лет, а также среди граждан с доходом выше 100 тысяч рублей, подобных предложений больше — каждый четвертый получал подобные запросы.
Несмотря на возможность контролировать свои биометрические данные, значительная часть горожан относится к их сбору с настороженностью. Среди основных причин отказа — опасения по поводу утечки личной информации и недостаток доверия к системам хранения биометрии в банках и государственных структурах.
В России использование биометрии остается добровольным, в отличие от ряда других стран, а сдавать данные можно как в банках, так и через приложение «Госуслуги биометрия». Биометрические технологии постепенно внедряются для получения государственных и финансовых услуг, а также для защиты от кибермошенничества.
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