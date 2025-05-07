07 мая 2025

Сдать биометрию соглашается каждый четвертый житель Перми

SuperJob: 23% пермяков готовы сдать биометрические данные
© Служба новостей «URA.RU»
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Каждому пятому пермяку предлагали сдать биометрию
Каждому пятому пермяку предлагали сдать биометрию Фото:

Только 23% жителей Перми соглашаются сдавать биометрические данные, когда получают такое предложение. Исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob.

«20% пермякам предлагали сдать биометрические данные. Однако соглашаются на это только 23% респондентов», — говорится в исследовании.

При этом мужчины получают такие запросы чаще (22% против 17% среди женщин) и чаще соглашаются на сдачу данных. В возрастной группе от 35 до 45 лет, а также среди граждан с доходом выше 100 тысяч рублей, подобных предложений больше — каждый четвертый получал подобные запросы.

Несмотря на возможность контролировать свои биометрические данные, значительная часть горожан относится к их сбору с настороженностью. Среди основных причин отказа — опасения по поводу утечки личной информации и недостаток доверия к системам хранения биометрии в банках и государственных структурах.

В России использование биометрии остается добровольным, в отличие от ряда других стран, а сдавать данные можно как в банках, так и через приложение «Госуслуги биометрия». Биометрические технологии постепенно внедряются для получения государственных и финансовых услуг, а также для защиты от кибермошенничества.

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Только 23% жителей Перми соглашаются сдавать биометрические данные, когда получают такое предложение. Исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob. «20% пермякам предлагали сдать биометрические данные. Однако соглашаются на это только 23% респондентов», — говорится в исследовании. При этом мужчины получают такие запросы чаще (22% против 17% среди женщин) и чаще соглашаются на сдачу данных. В возрастной группе от 35 до 45 лет, а также среди граждан с доходом выше 100 тысяч рублей, подобных предложений больше — каждый четвертый получал подобные запросы. Несмотря на возможность контролировать свои биометрические данные, значительная часть горожан относится к их сбору с настороженностью. Среди основных причин отказа — опасения по поводу утечки личной информации и недостаток доверия к системам хранения биометрии в банках и государственных структурах. В России использование биометрии остается добровольным, в отличие от ряда других стран, а сдавать данные можно как в банках, так и через приложение «Госуслуги биометрия». Биометрические технологии постепенно внедряются для получения государственных и финансовых услуг, а также для защиты от кибермошенничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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