07 мая 2025

В День Победы в Перми усилят работу автобусов и трамваев

В Перми 9 мая увеличат количество автобусов и трамваев
© Служба новостей «URA.RU»
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После праздничных мероприятий в День Победы пермяки смогут комфортно уехать домой
После праздничных мероприятий в День Победы пермяки смогут комфортно уехать домой Фото:

Власти Перми усилят работу общественного транспорта в День Победы 9 мая. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. В этот день жители и гости краевой столицы смогут воспользоваться не только дополнительными автобусами и трамваями, но и бесплатным проездом в городском транспорте.

«В День Победы в Перми увеличим количество автобусов на маршрутах: № 1, № 3, № 6, № 10, № 14, № 15, № 20, № 32, № 36, № 49, № 50, № 51, № 53, № 55, № 59, № 60, № 67, № 72, № 74, № 77, № 81 и трамваев: № 4, № 5 и № 7. Кроме того, утром и вечером на линию выйдут несколько автобусов маршрута № 43», — написал Соснин.

Проезд в общественном транспорте 9 Мая будет бесплатным. Также работа общественного транспорта будет продлена после праздничных мероприятий, чтобы все жители смогли удобно добраться домой.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми в ночь с 9 на 10 мая в 23:20 от станции Пермь II (в 23:27 от Перми I) отправится электричка по кольцевому маршруту. Электропоезд проследует со всеми остановками: Пермь-1, Славяново, Мотовилиха, Язовая, Юбилейная, Балмошная, Кислотный, Молодежная, КамГЭС, Левшино, Кабельная, Комплекс ППИ, Пермь-Сортировочная. Городская электричка вернется на Пермь-2 в 00:50.

Градоначальник порекомендовал горожанам отказаться от личного транспорта в пользу пеших прогулок и общественного транспорта для избежания пробок и проблем с парковкой. Для обеспечения безопасности пешеходов Соснин также призвал воздержаться от передвижения по городу на велосипедах и самокатах в этот день.

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Власти Перми усилят работу общественного транспорта в День Победы 9 мая. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. В этот день жители и гости краевой столицы смогут воспользоваться не только дополнительными автобусами и трамваями, но и бесплатным проездом в городском транспорте. «В День Победы в Перми увеличим количество автобусов на маршрутах: № 1, № 3, № 6, № 10, № 14, № 15, № 20, № 32, № 36, № 49, № 50, № 51, № 53, № 55, № 59, № 60, № 67, № 72, № 74, № 77, № 81 и трамваев: № 4, № 5 и № 7. Кроме того, утром и вечером на линию выйдут несколько автобусов маршрута № 43», — написал Соснин. Проезд в общественном транспорте 9 Мая будет бесплатным. Также работа общественного транспорта будет продлена после праздничных мероприятий, чтобы все жители смогли удобно добраться домой. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми в ночь с 9 на 10 мая в 23:20 от станции Пермь II (в 23:27 от Перми I) отправится электричка по кольцевому маршруту. Электропоезд проследует со всеми остановками: Пермь-1, Славяново, Мотовилиха, Язовая, Юбилейная, Балмошная, Кислотный, Молодежная, КамГЭС, Левшино, Кабельная, Комплекс ППИ, Пермь-Сортировочная. Городская электричка вернется на Пермь-2 в 00:50. Градоначальник порекомендовал горожанам отказаться от личного транспорта в пользу пеших прогулок и общественного транспорта для избежания пробок и проблем с парковкой. Для обеспечения безопасности пешеходов Соснин также призвал воздержаться от передвижения по городу на велосипедах и самокатах в этот день.
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© Служба новостей «URA.RU»
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