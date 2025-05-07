07 мая 2025

Козырек подъезда упал на двух девочек в Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочки успели зайти в подъезд до обрушения облицовки
Девочки успели зайти в подъезд до обрушения облицовки Фото:

Две несовершеннолетние девочки едва не пострадали из-за упавшего козырька подъезда в центре Перми. Инцидент произошел на ул. Екатерининская. Видеозапись произошедшего была опубликована в telegram-канале ЧП Пермь».

«Чуть не произошел смертельный случай с двумя девушками. Они успели зайти в подъезд до того, как им на голову упала облицовка дома. Пермь, Екатерининская, 134», — объяснил автор поста.

Отмечается, что ЧП произошло 7 мая в районе четырех вечера. Некоторые пользователи соцсети предположили, что обрушение плитки произошло из-за того, что сильно хлопнула входная дверь.

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Две несовершеннолетние девочки едва не пострадали из-за упавшего козырька подъезда в центре Перми. Инцидент произошел на ул. Екатерининская. Видеозапись произошедшего была опубликована в telegram-канале ЧП Пермь». «Чуть не произошел смертельный случай с двумя девушками. Они успели зайти в подъезд до того, как им на голову упала облицовка дома. Пермь, Екатерининская, 134», — объяснил автор поста. Отмечается, что ЧП произошло 7 мая в районе четырех вечера. Некоторые пользователи соцсети предположили, что обрушение плитки произошло из-за того, что сильно хлопнула входная дверь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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