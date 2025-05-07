Девочки успели зайти в подъезд до обрушения облицовки
Две несовершеннолетние девочки едва не пострадали из-за упавшего козырька подъезда в центре Перми. Инцидент произошел на ул. Екатерининская. Видеозапись произошедшего была опубликована в telegram-канале ЧП Пермь».
«Чуть не произошел смертельный случай с двумя девушками. Они успели зайти в подъезд до того, как им на голову упала облицовка дома. Пермь, Екатерининская, 134», — объяснил автор поста.
Отмечается, что ЧП произошло 7 мая в районе четырех вечера. Некоторые пользователи соцсети предположили, что обрушение плитки произошло из-за того, что сильно хлопнула входная дверь.
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