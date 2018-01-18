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19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Москвы
18:56  18 января 2018 4

Путин возложил цветы к могиле родного брата, умершего во время блокады. ФОТО

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, жест, слеза, путин владимир, трет глаз
Путин почтил память своего брата ВиктораФото: Владимир Андреев © URA.RU

В день 75-летия прорыва блокады Ленинграда президент России Владимир Путин принял участие в торжественных мероприятиях. Он побывал на нескольких монументах и возложил там цветы.

Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где расположен монумент «Мать-Родина». Президент возложил цветы к братской могиле, где похоронен его родной брат Виктор, скончавшийся во время блокады, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Фото: kremlin.ru

Президент побывал и на монументе «Рубежный камень» в Ленинградской области, пишет «Национальная служба новостей». Там он оставил красные розы с траурной черной лентой. Памятник посвящен бойцам, воевавшим в годы блокады на Невском пятачке. Невский пятачок — условное обозначение плацдарма на левом (восточном) берегу Невы, напротив поселка Невская Дубровка. Поселок удерживали советские войска Ленинградского фронта во время битвы за Ленинград. Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней, начавшись 8 сентября 1941 года.

Ольга Дудорова
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