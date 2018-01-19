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19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
19:53  19 января 2018 4

В ХМАО суд отказался отправить за решетку чиновницу-взяточницу

Экс-чиновница избежала длительного заключенияФото: соцсеть

В суде города Радужного в ХМАО вынесен приговор Сафуре Курбановой, ранее занимавшей должность заместителя главы администрации города. За взяточничество чиновнице грозило 12 лет колонии, однако судья всего лишь оштрафовал ее.

«Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями „получение взятки“ и „получение взятки в крупном размере“. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 млн 200 тыс. рублей. Кроме того, ей запрещено занимать должности в органах власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственной деятельности, сроком на 3 года», — сообщили в пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Курбанова обвинялась в получении 20 тысяч рублей от местного жителя за помощь в покупке квартиры. После этого чиновница получила 250 тысяч рублей за принятие экономически выгодных для одной из управляющих компаний города тарифов по содержанию и ремонту многоквартирных домов.

Александр Лукманов
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